Topuria desvela en 'El Hormiguero' cuándo vendrá la UFC a España

UFC es una empresa estadounidense que hace eventos por distintas partes del mundo. Es cierto que la mayoría de ellos se concentran en Estados Unidos, sobre todo en Las Vegas o Nueva York, pero también los han hecho en Brasil, Rusia Inglaterra, China o París. Generalmente, la empresa selecciona localizaciones donde hay un cierto número de seguidores de las MMA y puede garantizar el éxito del evento.

Pues bien, parece que le ha tocado el turno a España, como señaló este lunes en El Hormiguero Ilia Topuria, que dijo que en 2024 tendríamos un evento en España: "Los españoles me verán peleando ante ellos. Está hecho".

Max Holloway frente a Alexander Volkanovski INSTAGRAM blessedmma

Cada vez más público

En España las veladas no suelen ser de gran tamaño. Por lo general, no se suelen superar los tres mil espectadores. Y, al menos en Madrid, no es raro escuchar entre la gente que “siempre estamos los mismos”. Evidentemente, para un evento de la magnitud de UFC no solo habría público madrileño, sino que llegarían aficionados de distintas partes de España y de países relativamente cercanos. Hay que tener en cuenta que, en estas veladas, UFC intenta hacer peleas en las que haya peleadores de la zona. Marvin Vettori, por ejemplo, sería un peleador perfecto para atraer a los seguidores italianos.

Sea como sea, el interés de UFC en España llega después de la emergencia de peladores dentro de la organización, como Ilia Topuria, Joel Álvarez, Dani Bárez o Juan Espino. Con estos luchadores y con la base de fans creada por los eventos que hacen otras organizaciones locales, como Hombres de Honor, AFL o WOW, parece que los aficionados empiezan a crecer.