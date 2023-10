Topuria revela en 'El Hormiguero' la fecha del combate por el título ante Volkanovski: "Creo que el mejor del mundo soy yo"

El luchador de la UFC, Ilia Topuria, visitó este lunes El Hormiguero, donde habló de su inminente pelea por el título ante Volkanovski. "Para muchísima gente él es el mejor del mundo, y yo creo y confío al cien por cien que el mejor del mundo soy yo", aseguró sobre el combate que puede convertirle en el primer español en ser campeón de la UFC.

Respecto a cuándo se verá las caras con el australiano, el peleador hispanogeorgiano ha revelado que será en enero del próximo año en Canadá. "Faltan un par de cosas por cuadrar, pero el 20 de enero parece que va a ser, en Canadá", ha apuntado, al mismo tiempo que ha bromeado con Pablo Motos sobre el lugar escogido para la pelea: "No importa [cuántas horas de avión sean], porque me has prometido que ibas a venir", ha dicho entre risas.

Topuria ha asegurado sobre su rival, que ostenta un récord de 26 victorias, que "no siento nada en especial al escuchar su nombre", porque "siempre me ha dado igual a quien enfrentarme, si a Volkanovski o quien fuera", y "siempre supe que llegaría el momento de tener la oportunidad de pelear por el campeonato del mundo".

Lo que sí ha querido dejar claro el hispanogeorgiano es que "le respeto muchísimo". Y esa es la razón por la que "me involucro muchísimas horas en el trabajo y me presento ahí con muchísima profesionalidad".

"De esa forma le muestro mi respeto, con todo el sacrificio que hago para llegar ese día al cien por cien", ha insistido Topuria. "Para muchísima gente él es el mejor del mundo, y yo creo y confío al cien por cien que el mejor del mundo soy yo", ha expresado.

Esa confianza en sí mismo con la que lleva su carrera muchas veces se ha confundido con chulería. "No sé cuál es la diferencia [entre las dos], pero el que se enfrenta a la vida, el que se sacrifica para conseguir los objetivos marcados, sabe que no estoy presumiendo de nada", aseguró el luchador, cuya mentalidad le ha llevado a ocupar el quinto puesto en el ranking y a estar invicto con 14 victorias (10 en el primer asalto).

"Me despierto, me levanto, no negocio consigo mismo, y se que tengo dos opciones: seguir durmiendo con mis sueños o levantarme y hacerlos realidad. Nunca me quedo con la primera opción, siempre opto por levantarme y perseguir mis sueños", ha apuntado el español, porque "me da muchísimo más miedo y muchísima más pereza no poder ver la mejor versión de mí mismo".

El luchador también ha descrito qué es lo siente después de ganar una pelea. "Es una sensación supergrande de satisfacción y de orgullo, y al mismo tiempo es un momento nostálgico porque se te vienen a la mente todos los obstáculos que has tenido que superar para obtener esa victoria", ha explicado. "Es una sensación de agradecimiento y de que todo se puede en esta vida, es una sensación única. Felicidad máxima", concluía.

Sobre el papel de su familia en su carrera deportiva, Topuria ha señalado que "está superinvolucrada", puesto que "ellos lo viven desde siempre, lo llevan superbién", aunque "mi hijo no sé si es muy consciente de todo lo que está pasando, pero se le nota también mucha alegría y mucho orgullo".