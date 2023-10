Los medios franceses señalan con dureza a Mbappé y Luis Enrique tras la goleada recibida por el PSG en la Champions

El inicio de temporada de Kylian Mbappé no ha sido el deseado en el Paris Saint Germain, pese a que lleva 8 goles en 11 partidos. El capitán de la selección francesa no está en su mejor estado físico y probablemente esté pagando las consecuencias del castigo sufrido por el PSG, que decidió apartarle de los entrenamientos por su posible salida, y esto ha provocado que el de Bondy no llegue en un buen estado de forma y que esté perdido en el campo. Después de la derrota contra el Newcastle por 4-1 el diario francés, L'Equipe, señaló a Kylian Mbappé y a Luis Enrique como responsables de este mal inicio de temporada.

El equipo de Luis enrique lleva esta temporada cuatro victorias en nueve partidos y como visitantes solo han conseguido una victoria de cuatro posibles. Con esta derrota contra el Newcastle, que volvía a Champions después de 20 años, el PSG se complica su pase a la siguiente ronda de la Liga de Campeones porque está en el grupo de la muerte, con rivales de gran envergadura como el Borussia Dortmund y el AC Milán. El conjunto de Luis Enrique parece estar atrapado en un lío táctico en el que todavía no ha encontrado la posición adecuada para cada uno de los jugadores.

Los diferentes medio parisinos cargaron contra la estrella del PSG y contra el técnico español tras la goleada. "La audacia de ir a jugar a St. James' Park con cuatro atacantes y dos centrocampistas no dio sus frutos. Lo más sorprendente es que no cambió nada en sus planes a pesar de las enormes dificultades de su equipo en el centro del campo", escribió L'Équipe sobre Luis Enrique.

Portada L'Equipe, 5 de octubre. L'Equipe

Le Parisien señaló con dureza al técnico español. "Luis Enrique, principal responsable de este fiasco", titularon en el postpartido y recalcaron que el fracaso del PSG contra el Newcastle fue por el sistema táctico: "El PSG no hizo nada, no consiguió nada y sufrió durante todo el partido. Y, sin embargo, Luis Enrique persistió, sustituyendo a Ugarte por Vitinha a pesar de que su esquema de tres centrocampistas le daba tanta seguridad al inicio de la temporada".

Portada Le Parisien, 5 de octubre. Le Parisien

Mbappé se llevó la peor nota de L'Équipe con un '2'. "Situado en el centro, aunque también se desplazó hacia un lateral, su primera parte fue muy decepcionante. Quizás porque los balones no le llegaban, fue a buscarlos demasiado atrás, un poco como un futbolista que no es. Demasiado insuficiente para él", señaló L'Equipe en su postpartido.

El conjunto parisino no tiene tiempo para reaccionar, y este fin de semana jugará como visitante contra el Rennes, un partido complicado debido a que solo han ganado un partido como visitante de cuatro en este inicio de campaña, que debería de servir para esfumar las dudas generadas durante inicio de temporada.

El PSG ha tenido un comienzo bastante anómalo en Ligue 1 con 12 puntos de 21 posibles y con una única victoria como visitante. Los resultados cosechados por el PSG en este inicio de temporada son pobres pese a que se ha gastado 350 millones en el mercado de fichajes y que finalmente ha seguido Kylian Mbappé en el equipo.