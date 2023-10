Alfonso Pérez se reafirma en su opinión sobre el fútbol femenino: "Hay gente a la que le molesta que uno diga la verdad"

La polémica suscitada por las palabras de Alfonso Pérez sobre el fútbol femenino, que han provocado que el Getafe retire su nombre de su estadio, ha obligado al exfutbolista español a pronunciarse públicamente para explicar sus palabras y reafirmarse en su opinión: "Nunca se podrá comparar con el fútbol femenino".

"Es una evidencia. El fútbol masculino genera muchos más ingresos y tiene mucha más repercusión mediática que cualquier partido, equipo o selección de fútbol femenino. Por desgracia, es así, nunca va a poder compararse", ha apuntado el exinternacional con España.

Pérez ha deseado que "ojalá tengan muchísimos ingresos, repercusión mediática", pero insiste en que "nunca se podrán comparar con el fútbol masculino" pese a que "nunca había estado el fútbol femenino tan bien como está en este momento·.

En este sentido, ha apuntado que "las mujeres tienen muchísima más repercusión en el mundo de la moda que los modelos hombres", algo que "ha sido así toda la vida" y que se debe a la "repercusión mediática y lo que generan ambas profesiones [el fútbol y la moda]".

"A pesar de todo, hay gente que le molesta que uno diga la verdad, por eso ha habido tanto revuelo", considera el campeón olímpico, que ha señalado que "hay una parte de la sociedad que si no está de acuerdo con lo que uno piensa, te critican".

Pese a la polémica generada, Alfonso Pérez cree que "no he dicho ninguna mentira, he dicho una realidad", y vuelve a hacer hincapié en que se refería a los ingresos generados en los equipos masculinos y femeninos, una opinión que mucha gente comparte con él, ha comentado.

"No tenemos nada en contra de las mujeres, todo lo contrario", ha dejado claro, recordando que "tengo una madre, una esposa y una hija, que además juega al fútbol y que ojalá el día de mañana pueda llegar a Primera División y ser internacional, pero aun siendo mi hija, nunca podrá llegar a compararse con lo que puedan generar o lo que puedan ganar los jugadores de futbol".