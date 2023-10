El Ayuntamiento le quiere quitar el nombre de Alfonso Pérez al campo del Getafe por sus palabras sobre el fútbol femenino

Las palabras del exjugador Alfonso Pérez sobre las reivindicaciones de las futbolistas de la selección española han desatado tanto la polémica que el estadio del Getafe, que lleva su nombre, podría pasar a llamarse simplemente Coliseum. Así lo quiere Sara Hernández, la alcaldesa de la ciudad, que ha censurado sus declaraciones.

"En el caso de Guardiola como en otros o el de las chicas, yo obligaría a besar la bandera española para saber que defienden con honor y honestidad la camiseta de su país. Eso, lo primero y luego ya protestas por lo que quieras. Me parece bien que pidan lo que consideren, pero la selección está por encima", afirmó Alfonso Pérez en una entrevista para El Mundo.

Y no solo eso. El exfutbolista también 'se mojó' sobre la desigualdad salarial. "Seguro que a otras deportistas les gustaría cobrar como las futbolistas de la selección y no pueden. A mí me gustaría cobrar lo de Cristiano Ronaldo, pero no soy tan bueno. Es lo que hay. Cada uno tiene que saber dónde está. No se pueden quejar", dijo, antes de asegurar que "el fútbol femenino ha evolucionado, pero deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre".

Tras estas polémicas declaraciones, Hernández ha explicado que "el Gobierno de Getafe ya se ha puesto en contacto con el club y la afición para tomar las medidas correspondientes", puesto que "Getafe hace gala de la oportunidad entre hombres y mujeres".

La alcaldesa ha asegurado que se siente "defraudada y triste" con las palabras de Alfonso Pérez: "Es uno de los deportistas más laureado de la ciudad, pero traslada unas ideas que no caben en Getafe. Me entristece que traslade una imagen del deporte y del fútbol únicamente desde el punto de vista del negocio y no atienda a que en Getafe fomentamos valores de igualdad, respeto, tolerancia...".

Por último, ha sentenciado: "Me entristece que hable de que la Selección no se tiene que quejar. Hombre, ha habido agresiones sexuales, denunciado actitudes machistas y han tenido que reivindicar unas condiciones laborables mínimas. He echado de menos que deportistas tan laureados como, por ejemplo Alfonso Pérez, hubieran salido públicamente para ayudar y apoyar a sus compañeras".