Cañizares contesta a las polémicas palabras de Alfonso Pérez sobre las jugadoras de la selección: "Una chorrada de otro tiempo"

En las últimas horas, el exfutbolista Alfonso Pérez se ha convertido en el centro de la polémica por sus palabras sobre todo lo que ha acontecido a la selección española femenina recientemente. El exjugador de Real Madrid, Betis o Barça entre otros, no se mostró de acuerdo con las internacionales y, además, hizo unas declaraciones que han recibido incluso las críticas de otros rostros conocidos.

"Me parece muy bien que las mujeres tengan su espacio y sus derechos, como creo que tienen actualmente y desde hace bastantes años. Hay mujeres trabajando en todos los cargos de grandes empresas y nadie les cierra ya puertas", comenzó diciendo Pérez.

Después, afirmó: "A mí me gustaría cobrar lo de Cristiano Ronaldo, pero no soy tan bueno. Es lo que hay. Cada uno tiene que saber dónde está. No se pueden quejar. El fútbol femenino ha evolucionado, pero deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre".

No se quedó ahí con sus palabras, pues también quiso defender a capa y espada al combinado nacional asegurando que "en el caso de Guardiola como en otros o el de las chicas, yo obligaría a besar la bandera española para saber que defienden con honor y honestidad la camiseta de su país. Eso, lo primero y luego ya protestas por lo que quieras. Me parece bien que pidan lo que consideren, pero la selección está por encima".

Las reacciones no se hicieron esperar. Santiago Cañizares, en Despierta San Francisco, de Radio Marca, se ha mostrado crítico con Alfonso Pérez, aunque también ha llegado a cuestionar el tono con el que lo haya dicho en la entrevista.

"No me han gustado, me parece una chorrada, una chorrada de otro tiempo", ha afirmado, aunque después ha añadido: "Desconfío de las entrevistas escritas porque me gusta saber el tono y el contexto en el que se dicen las cosas. No digo que sea el caso, pero he visto entrevistas que acaban en demagogia. Mi crítica va hacia todo; no me gusta".