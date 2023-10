Sale a la luz el 'pique' de Mendilibar y Xavi en Montjuïc: "Joder lo que ladras..."

El Barça-Sevilla del pasado viernes ha dado mucho que hablar, y es que más allá de reencuentro de Ramos con las blaugranas y la bronca de Gavi a Lewandowski, los entrenadores de ambos equipos protagonizaron un curioso momento que no ha tardado en correr como la pólvora en redes sociales.

Ocurrió en plano partido, cuando Mendilibar, técnico del Sevilla, le lanzó una 'pullita' a su homólogo e inició un curioso pique entre ambos. "Joder lo que ladras, la hostia cabrón", le dice a Xavi el entrenador hispalense, a lo que Xavi no dudó en responder: "Mendi no me jodas tío".

"Si yo hablo lo que tú hablas me han echado hace media hora, ya te lo digo yo", insiste el vasco, ante lo que Xavi vuelve a responder: "Pero que dices, tío".

Ese intercambio de pareceres fue, sin embargo, mucho más plácido que el segundo, cuando directamente discuten por una lance del juego en un tono más elevado. "Pero como que fuera, que lo pare el árbitro, ¿no? Qué coño dice este...", exclama cabreado Mendilibar antes de que el línea le dé la razón.

"[A Xavi] Estás protestando todo... ¿Hasta los saques de banda vas a protestar?", le espetó al técnico de Terrassa, finalmente el vencedor de la contienda por 1-0.