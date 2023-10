Locura por Pink Floyd en Italia con un tifo espectacular de la Salernitana

Ni los goles, ni la polémica... la imagen de la jornada futbolera italiana de este fin de semana la protagonizó la afición de la Salernitana, humilde equipo de la Serie A italiana que aprovechó el escaparate de su duelo contra el Inter de Milán para llevar a cabo un bonito homenaje a Pink Floyd.

Lo hicieron con un espectacular tifo móvil en el que recrearon varias portadas del grupo inglés, entre ellas 'The Wall', 'The Dark Side of the Moon' o 'The Division Bell', todo un espectáculo que no tardó en viralizarse en redes sociales.

El gesto por los 50 años del disco más famoso de la agrupación inglesa, The Dark Side of The Moon, fue la nota más destacada de un encuentro poco esperanzador para los aficionados locales, que cayeron por un contundente 0-3 con un triplete de Lautaro Martínez.