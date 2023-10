Alcaraz - Musetti, en directo: última hora del Abierto de China

Carlos Alcaraz sigue de dulce, y se nota que ha podido tomarse unas semanas de descanso para recuperar ritmo y sensaciones. Este domingo en Pekín, el tenista murciano se impuso con una superioridad apabullante al italiano Lorenzo Musetti por 6-2 y 6-2 en apenas una hora y 20 minutos, alcanzando así los cuartos de final del Abierto de China, en el que este año está realizando su debut.

'Carlitos' necesitaba parar después del US Open para cargar pilas y reencontrarse con su mejor tenis, siempre con el objetivo de recuperar el número 1 mundial antes de fin de año, y se le está notando. Musetti, número 16 del ranking ATP, no pudo igualar su intensidad ni su precisión en ningún momento pese a su voluntariedad, que no obtuvo recompensa alguna. Alcaraz fue una apisonadora.

Comenzó eso sí el transalpino endosando un 40-0 al actual número dos del ranking mundial, centrado como decimos en esa pelea, ahora en la gira asiática, para acortar distancias con el primero en la clasificación, un Novak Djokovic que no sumará puntos en los torneos chinos. Ahí acabaron, casi antes de empezar, las esperanzas del italiano.

Alcaraz le devolvió la jugada perfecta a Musetti en su segundo resto, con lo que consiguió la primera ventaja de la tarde, que amplió en el quinto juego y le sirvió para sentenciar el set inicial, dejando de camino varios intercambios que encendieron los ánimos de los espectadores en la pista central del Diamond Arena. Alcaraz sacaba golpes ganadores de los suyos sin forzar, y esa era la mejor noticia.

El choque se reanudó con una nueva rotura a favor del murciano, que supo sacar ganancias de su primer turno al saque en contrapartida a un Musetti que dependía en exceso de su segundo servicio. Un nuevo ‘break’ de Alcaraz en el quinto juego fue suficiente para repetir el resultado del primer set en el segundo, y permitir al español desempatar a su favor los enfrentamientos individuales entre ambos en el circuito ATP tras este tercer duelo que protagonizan.

Alcaraz se enfrentará ahora en los cuartos de final del Abierto de China al noruego Casper Ruud, séptimo cabeza de serie, que se impuso al argentino Tomás Martín Etcheverry por 6-1, 5-7 y 6-7(7) en 2 horas y 57 minutos en la pista Lotus del complejo capitalino donde se celebra este torneo ATP 500. Un duelo que promete emociones fuertes y, sobre todo, presentar un mayor desafío al joven tenista nacido en El Palmar.