La respuesta de Guardiola a la imputación del Barça por el 'caso Negreira'

Con el 'caso Negreira' en su máximo apogeo tras la imputación del FC Barcelona por un delito de cohecho, Pep Guardiola ha aprovechado una rueda de prensa del Manchester City para defender al club blaugrana públicamente de estas acusaciones.

Para el entrenador catalán, "el Barça ganó porque fue mejor que sus rivales", y nada tienen que ver los pagos de más de siete millones de euros que el FC Barcelona hizo durante 17 años a José María Enríquez Negreira, número dos del Comité Técnico Arbitral (CTA).

"Estoy convencido porque yo estuve allí. Cuando ganamos fuimos mejores. Y cuando no lo eres, pierdes", afirmó con gran convicción Pep Guardiola, que defiende a capa y espada la inocencia del Barça en el que es considerado ya el mayor escándalo de la historia del fútbol español.

Además, pidió prudencia hasta que haya una sentencia firme: "A nosotros también se nos acusó de hacer las cosas mal (saltarse el fair play financiero). Hay que dejar que la justicia siga su proceso".

"Por lo que he escuchado, aunque estoy fuera del club y de Barcelona, el Barça realmente no pagó a un árbitro para ser favorecido en sus resultados. Yo no lo he visto, así que prefiero esperar antes de expresar una opinión", añadió.