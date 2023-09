Alcaraz reitera su obsesión por el número uno mundial: "Voy a luchar para quitarle ese puesto a Djokovic"

Carlos Alcaraz ha debutado este viernes por todo lo alto en el torneo ATP 500 de China con una victoria de mérito en primera ronda ante un combativo Yannick Hanfman, número 53 del ranking, en dos sets y apenas hora y media de partido. Era su primera vez en Pekín, fue su primer partido desde la dolorosa derrota en semis del US Open, y todo salió a pedir de boca.

En el 'Grand Slam' estadounidense, todo acabó saliendo mal. Alcaraz se quedó a las puertas de poder defender su título de 2022, y también de poder medirse en otra nueva final a Novak Djokovic, eventual ganador en Nueva York. Además, ese tropiezo ante un Daniil Medvedev descomunal provocó que cediese el número uno del ránking ATP justamente ante el serbio.

Una situación que obsesiona al joven tenista español, que tuvo que tomarse un descanso físico y mental de varias semanas para regresar con más fuerza que nunca, renunciando incluso a la Copa Davis. Ya está de vuelta, afortunadamente, y además con las ideas y los objetivos más claros que nunca. No quedan 'Grand Slams' en lo que resta de año, así que su prioridad absoluta será desbancar de la cima a 'Nole'.

Así lo manifestó nada más aterrizar en el país asiático hace un par de días, y tras su victorioso estreno, lo ha reiterado con pasión. Alcaraz quiere volver a ser número uno, y quiere serlo todavía en 2023: “Novak va a jugar en Paris y en las Finals. Ahí hay muchos puntos que él puede ganar y con los que él acabaría con el número uno. Obviamente nosotros vamos a luchar para que eso no pase y podamos quitarle ese puesto”.

El murciano subrayó que el “objetivo de estos dos torneos”, en referencia al ATP 500 de Pekín y el Master 1.000 de Shanghái, es poder desempeñarse bien "con la esperanza de recuperar el puesto número uno”, aunque lo tendrá complicado.

Para ello, deberá seguir avanzando por el momento en el torneo pekinés, en el que sus primeras sensaciones han sido buenas: "Me he sentido realmente bien, moviéndome bien, jugando bien, aunque tengo que mejorar mi servicio, no fue tan bueno en el primer set".

El pupilo de Juan Carlos Ferrero se enfrentará en octavos de final del torneo este domingo al italiano Lorenzo Musetti (n.18), que venció al ruso Karen Khachanov (n.14) en primera ronda. Por suerte, Alcaraz sentirá el apoyo del público local como lo ha hecho en el primer encuentro: "Es maravilloso escuchar al público local gritando mi nombre y diciendo cosas en español, como '¡Vamos, Carlitos!', '¡Te quiero, Carlos!'. Son cosas que, la verdad, no esperábamos".