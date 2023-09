Bordalás, sobre su polémica con Iñaki Williams por las pérdidas de tiempo: "Esto es fútbol, papá"

La séptima jornada de LaLiga ha estado marcada por la polémica. El empate entre el Athletic Club y Getafe en San Mamés dejó una vez más a José Bordalás en el punto de mira. Al técnico azulón, que incluso fue expulsado, se le acusó de instar a sus jugadores a perder tiempo.

"Me parece una vergüenza que se pierda tiempo así, esto no es fútbol. No forma parte del fútbol. En los últimos minutos con la adrenalina a tope he ido a recriminarle. La verdad es que no me siento orgulloso de ello pero la impotencia de que se pare el juego de esta manera no me gusta nada", dijo sobre ello Iñaki Williams.

Y, además, añadió: "Sé que es cosa de él. Todos en Primera División le tenemos calado, sabemos a qué juega su equipo, es lícito y a muchos no nos gusta, pero es lo que hay".

Ya entonces Bordalás afirmó que eran "palabras oportunistas, desproporcionadas y fuera de lugar" y declaró: "Lo que tiene que decir Iñaki Williams es el insulto que me dijo, que es grave. Hay que ser respetuoso como yo soy con todos".

Ahora, días después, el técnico del Getafe ha hablado sobre ello en la rueda de prensa previa al partido ante el Villarreal. "Entiendo que un equipo como el Getafe intente ganar a a equipos con mayor presupuesto, no es agradable", ha dicho en un primer momento.

Sin embargo, ha acabado su intervención sobre este tema con una frase que dará mucho de qué hablar. "Esto es fútbol amigo... papá, como le digo a los jugadores... ¡Esto es fútbol, papá!", ha terminado diciendo entre risas Bordalás.