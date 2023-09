El 'caso Negreira' divide a los árbitros: "Cuando decimos que 'no pintaba nada' es verdad"

El 'caso Negreira' ha vuelto a poner al FC Barcelona y al Comité Técnico Arbitral en el ojo del huracán tras ser imputado el club blaugrana por cohecho. Además, la Guardia Civil registró este jueves las oficinas de Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con la intención de buscar documentos acerca de toda esta polémica.

Desde que salió a la luz este caso, exárbitros se han pronunciado para hablar sobre la etapa de Enríquez Negreira como vicepresidente del CTA y las actividades que realizó durante esos años.

Uno de los que más se han pronunciado sobre este caso es Estrada Fernández, que incluso se querelló contra Negreira y su hijo por este presunto delito de corrupción y fraude deportivo.

Ahora, el excolegiado, en una intervención en El Desmarque, ha afirmado que era Negreira sí que tenía mucho poder de autoridad sobre los árbitros. "Las actas de ascensos y descensos iban firmadas por él", ha asegurado.

Sin embargo, Iturralde González no sigue esa línea, pues sigue firme en que Negreira no tenía ese poder de decisión. "Cuando decimos que Enríquez Negreira 'no pintaba nada' es verdad. Claro que es vicepresidente, pero igual que él también había otros. Todos ellos podrán influir hasta donde lleguen, pero guste o no, el CTA es muy presidencialista", ha asegurado en El Larguero.

Por su parte, Antonio Jesús López Nieto, también exárbitro y encargado de las designaciones, ha explicado en el mismo programa que a él nunca le ha llamado "ni Luis Rubiales, ni Javier Tebas ni Ángel María Villar ni nadie" para condicionar su trabajo.

Además, ha añadido que "la influencia en los árbitros, yo creo que ha sido 'cero'. Nunca a nadie yo le he dicho nada ni tampoco mis compañeros". Y ha querido lanzar un mensaje a favor del CTA, pues cree que "se necesita una sociedad cooperativa de los árbitros con las personas que ellos elijan y que después den cuentas de su gestión. Hay que investigar todo porque el arbitraje lo necesita para la credibilidad".