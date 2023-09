Lago Junior, del Racing, denuncia ataques racistas en Santander: "Me escupieron desde un balcón"

El racismo sigue muy presente en la actualidad. A pesar de que se ha avanzado en los últimos años, esos pasos no han sido suficientes. En el mundo del fútbol siguen viéndose muchos casos en los que los futbolistas sufren insultos y gestos por parte de los aficionados, que incluso llegan a trasladarse a la calle.

Lago Junior, jugador del Racing de Santander, ha denunciado que hace unos días sufrió un episodio machista cuando se encontraba junto a su mujer y su hija paseando por su barrio, en la capital cántabra.

En una entrevista para el club, el futbolista ha asegurado que alguien "le escupió desde un balcón". "Mi niña no se dio cuenta. Mi mujer sí y me dijo: 'pasa y sigamos caminando para casa'", añadió.

Lo cierto es que Lago Junior lleva viviendo situaciones racistas desde que llegó al fútbol español y también ha querido hablar de ello. "Entiendo que en el campo, la afición rival quiere hacer daño", ha explicado, asociandolo a un "momento de calentón".

Además, ha querido también dejar claro cuál es su postura sobre muchos de estos episodios: "Lo mismo te llaman malo, que negro. A un compañero que llevaba una coleta, le llamaban cantante. Yo eso no lo veo como racismo, aunque cada uno lo quiere levar a a su terreno y puede tener la libertad de llevarlo como quiera".

Sin embargo, sí que ha reconocido que los momentos más difíciles los vivió cuando no era un futbolista famoso. "Al principio fue difícil. Había sitios donde no me dejaban entrar por ser negro. Era el Lago no conocido. Restaurantes donde iba, con reserva, y al llegar no me dejaban entrar por ser negro. No eran casos aislados. Me pasaba", ha contado.