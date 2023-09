Xavi Hernández confirma su renovación con el Barça hasta 2025: "Está hecha"

Tras los rumores de las últimas horas, Xavi Hernández ha confirmado en la rueda de prensa previa al choque ante el Celta que su renovación como entrenador del FC Barcelona hasta 2025 "está hecha desde hace días" y "se anunciará en breve".

"Llegamos en un momento difícil, en una situación adversa... Viendo lo que hay ahora se ha trabajado muy bien desde la presidencia, el área deportiva, el staff.. todavía estamos girando la tortilla. Es un proceso de formación y construcción, pero estamos haciendo trabajo excelente", ha afirmado el técnico catalán sobre su primer año como entrenador blaugrana.

Además de asegurar que ya está hecha, Hernández ha dado más detalles sobre cuándo hará realidad esa renovación: "Mi firma es un gran plan para este fin de semana de puente y de las fiestas de la Mercè. Si hay algo que anunciar, se hará".

Sobre su futuro en el Barça, Xavi cree que estar 15 años es "complicado". "La exigencia es terrible. Hay momentos que no lo he pasado bien y en otros he disfrutado. Es una montaña rusa de sensaciones. Ojalá esté muchos años. Me siento apoyado y muy feliz. Pero 15 es una tarea muy difícil", ha añadido.

El técnico catalán quiere seguir viviendo grandes momentos ligado al FC Barcelona desde el banquillo, como el de la Supercopa pasada, el cual considera "que un punto de inflexión, los jugadores también vieron que podían competir. Allí los jugadores se lo acaban de creer y nosotros, como staff, ganamos credibilidad. Es un momento clave".