Aston Martin encuentra explicaciones para la debacle de Singapur: "Era como sacar el brazo por la ventanilla mientras conducíamos"

El Gran Premio de Singapur del pasado fin de semana fue, sin duda, el mayor varapalo que se han llevado Fernando Alonso y Aston Martin en lo que llevamos de temporada. La carrera que estaba señalada por la escudería en rojo por ser su mejor oportunidad para asaltar a Red Bull se acabó convirtiendo en una pesadilla, con Alonso decimoquinto superado en pista por propios y extraños y más frustrado que nunca con el rendimiento del AMR23, y Lance Stroll incapaz ni de participar.

Hacía años que no se veía así de impotente al piloto asturiano tras una carrera, y con razón, porque siempre habían dicho que debían estar ahí al acecho para cuando Red Bull fallase. Los austríacos fallaron, de hecho, pero ellos estuvieron más lejos que nunca de poder aprovechar la oportunidad y de cumplir sus propias expectativas. Sin embargo, en pocas ocasiones tantas malas noticias habrían hecho tan feliz a Alonso a los pocos días de haberse producido la debacle.

Horas después de la carrera, con pilotos y equipos rumbo ya a Japón, el análisis de datos y telemetría del AMR23 del ovetense reveló qué le había podido suceder y por qué no pudo optar ni a la victoria, ni al podio, ni siquiera a los puntos, lo que pudo por fin tranquilizar a Alonso: "Me siento aliviado de que no haya sido el coche. Y ahora sé que en circunstancias normales podría haber seguido al grupo de cabeza".

Efectivamente, su percance y falta de rendimiento no eran derivados de un comportamiento normal del monoplaza. Ya era extraño que el coche no funcionase bien incluso en el primer stint, en el que Alonso tuvo dificultades para seguir el ritmo de los líderes (recordemos que Carlos Sainz iba gestionando su ritmo en los primeros giros), pero cuando cambió a neumáticos duros perdió completamente el control y fue incluso alcanzado por otros bólidos como los Alpine.

A partir de ahí, una cosa llevó a la otra. La penalización de cinco segundos, la innecesaria parada en boxes que fue un desastre, y el trompo para redondear, que le costaron alrededor de 45 segundos a Alonso según Andy Stevenson, director de equipo. Lo positivo, sin embargo, fue que el desastre empezó de forma inadvertida mucho antes de todo aquello, en la mismísima vuelta 2 de las 62 que componían el Gran Premio.

🚨 Así es como Alonso podría haber dañado la cubierta de un brazo de suspensión izquierdo.



Investigación de @AMF1News:



"Alonso fue golpeado por escombros (probablemente del accidente de Pérez y Tsunoda una vuelta antes) justo después, algo se rompe en la recta, posiblemente… pic.twitter.com/PV3Rzp7iej — Aston Martin F1 Noticias 🇪🇸 (@AstonF1Spain) September 17, 2023

A partir de ese giro, el AMR23 del '14' vio su reparto y carga aerodinámica alterados por completo y de forma permanente. En un pequeño toque, casi imperceptible, la cubierta de una horquilla inferior de la suspensión delantera se había soltado y estaba encajada entre la rueda y el chasis, y así continuó toda la carrera, lo que explica esa falta de ritmo frente a los McLaren o los Mercedes. Además, los ingenieros sospechan que los restos del Alpha Tauri de Tsunoda habrían dañado la suspensión.

"El efecto era como sacar el brazo por la ventanilla mientras conducíamos", ha asegurado ya desde Japón el ingeniero jefe de Aston Martin, Tom McCullough, al describir el problema que sufrieron. Para colmo, la telemetría durante la carrera no pudo aclarar de inmediato la magnitud del problema y su influencia en la pérdida sistemática de tiempo, y sólo averiguaron lo sucedido tras analizar esos mismos datos detalladamente tras la carrera.

Aunque Aston Martin se guardó las cifras concretas del déficit de tiempo, el propio Alonso confirmó que "fue significativo". Tanto, que incluso podría haber estado en la lucha por la victoria sin problemas. Esa pérdida de carga aerodinámica hizo que el Aston Martin no alcanzara las temperaturas deseadas con los neumáticos, especialmente los duros, y la mayor resistencia del aire significaba que Alonso no podía atacar a nadie en las rectas ni protegerse adecuadamente. Un desastre con explicación que devuelve la esperanza y la ilusión a Fernando en Suzuka.