La plantilla del Union Berlin alucina con el nuevo Santiago Bernabéu

AFP via Getty Images

El 1. FC Union Berlin es uno de los protagonistas de la presente edición de la UEFA Champions League que acaba de arrancar, y lo es por méritos propios. No son los mejores, no son campeones, no tienen superestrellas, pero viven un cuento de hadas futbolístico cuya historia es digna del guion de una serie como 'Ted Lasso'.

Ascendieron a la Bundesliga por primera vez en su historia en 2019 y ahí se mantienen, y apenas cuatro años después, van a debutar en la máxima competición continental de clubes, más de cien años después de su fundación (1906), tras finalizar el último curso en Alemania en cuarta posición.

Se trata de un club humilde, por tanto, cuyo ejemplo podría inspirar a otros equipos modestos para no rendirse y buscar un modelo económico-deportivo sostenible en el tiempo y con aspiraciones cada año más crecientes. Y más si su esfuerzo, dedicación y buen hacer tienen como recompensa jugar la Copa de Europa.

Cool und normal. 😮‍💨🤩 pic.twitter.com/aj7vLXbhFm — 1. FC Union Berlin (@fcunion) September 19, 2023

Además, tendrán el privilegio de estrenarse por todo lo alto. Su primer partido en Champions será ante el indiscutible 'rey' de la competición, el Real Madrid, y encima en su templo particular, en el feudo más imponente que existe en Europa en noches así: el Santiago Bernabéu. Serán, además, el primer visitante europeo que acceda al estadio con la reforma prácticamente acabada.

Por eso, viniendo de dónde vienen y con la historia que les precede, no es de extrañar la reacción de sus futbolistas al pisar por vez primera el césped del nuevo Bernabéu, como se puede ver en un clip compartido por el club en 'X'. Cabezas bien arriba, bocas abiertas de par en par, y ojos que vuelan de un punto a otro de la compleja estructura retráctil de la cubierta que corona el recinto, intentando analizarla al más puro estilo Mbappé.

Su afición, en el mismo punto que el equipo, responde en los mismos términos en los que se escribe este artículo, pidiendo incluso que su nuevo estadio se parezca al Bernabéu: "Tu primer partido de Champions contra el Real Madrid, es un sueño absoluto"; "Es lo que os merecéis después de vuestro gran trabajo en los últimos años"; "Nuestro estadio debe ser aún más impresionante"...