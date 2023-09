Camavinga se sincera: "No me gusta jugar de lateral izquierdo"

Uno de los protagonistas del Real Madrid-Unión Berlín será Eduardo Camavinga, que en la última jornada de liga fue suplente frene a la Real Sociedad y ha comparecido en rueda de prensa junto a Carlo Ancelotti en la previa del primer partido de Champions para el conjunto blanco.

El joven francés formará parte del centro del campo titular del Real Madrid, a diferencia de en otros muchos partidos en los que jugó en el lateral izquierdo.

"Sabía que me ibas a preguntar... Soy una persona de equipo. No me gusta jugar ahí, pero a veces tienes que hacer las cosas para el equipo y lo he hecho. No me gusta esta posición pero hay que hacerlo para el equipo", ha afirmado al respecto Camavinga.

Desde que arrancó la temporada, Camavinga ya ha dejado en varios partidos en el banquillo a Kroos y Modrid, que son "en el campo a los que más admiro". Sin embargo, cree que es muy positiva esta circunstancia: "Somos muchos jóvenes jugando más que el año pasado. Es bueno para el club y para nosotros".

Además, también ha hablado sobre su relación con Tchouameni y Vinícius: "Tenemos la misma mentalidad. Hacemos cosas cuando tenemos tiempo libre, cosas tranquilas. Cuando nos conocemos bien fuera del campo luego es más simple dentro del campo".

Para hablar sobre Mbappé, su compañero en la selección francesa, el joven madridista ha tirado de humor. "Pienso que tú sabes más cosas que yo en esto. No he hablado con él de esto. Tú sabes muchas cosas, yo no sé nada más que tú", ha afirmado.