"La presión que tenían los jueces afectó a su decisión": sigue la polémica por el empate que dejó sin cinturón a Valentina Shevchenko

La esperada revancha entre Alexa Grasso y Valentina Shevchenko por el campeonato de peso mosca de UFC el pasado fin de semana no tuvo el desenlace que se esperaba. Después de una emocionante y reñida pelea, en la que Shevchenko se mostró ligeramente superior a la actual campeona, los jueces determinaron que el combate había acabado en empate. La polémica se ha centrado en la decisión del juez Mike Bell, que decidió otorgar un 10-8 a Grasso en el último asalto y provocaba el empate.

Con este controvertido resultado, Alexa Grasso retenía el cinturón y Shevchenko, siempre educada y correcta, se quedaba con cara de póquer. Eso sí, tras la pelea, la excampeona declaró que el resultado le parecía “un poco injusto”. “No estoy de acuerdo con los jueces: tres rounds son míos, Alexa ganó sólo dos”, afirmó la Bala.

“Creo que la presión que los jueces tenían por la Fiesta de la independencia de México afectó a su decisión”.

Incluso los comentaristas de UFC, Daniel Cormier y Dominick Cruz, se escandalizaron con el veredicto de Mike Bell y el resultado final del combate. “Es lamentable porque esta pelea merecía una ganadora. Estas dos mujeres lo han dado todo y han peleado de manera maravillosa”, afirmó el exluchador de peso semipesado Cormier.

Su compañero, que no entendía nada, fue más duro con Mike Bell: “Cuando se miran los criterios, no tiene sentido. No hay coherencia”, sentenció Dominick Cruz.

Por su parte, Grasso también se ha reivindicado. La campeona mexicana declaró estar contenta con su actuación y consideró que había sido superior a su rival.

¿Habrá trilogía?

Las peleas entre Alexa Grasso y Valentina Shevchenko han sido sinónimo de gran espectáculo. Después de este polémico e igualado resultado, está claro que el público necesita completar la trilogía entre las dos mejores luchadoras del peso mosca femenino en UFC.

La clave para que se confirme la trilogía está ahora en Shevchenko, que tras la pelea aseguró haberse lesionado el pulgar derecho. Habrá que esperar a ver el alcance de su lesión para saber si las veremos pelear por tercera vez.