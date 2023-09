La doble vara de medir de Mike Bell en Noche UFC llevó al empate entre Shevchenko y Grasso

Normalmente, las veladas no numeradas se suelen denominar UFC Fight Night pero el sábado por la noche UFC quiso hacer un guiño a su público mexicano llamando al evento Noche UFC. Era el día de la independencia de México y, para celebrarlo, Alexa Grasso defendía su título en las 125 libras frente a Valentina Shevchenko. Tanto guiño quiso hacer UFC a la comunidad mexicana que parece que uno de los jueces, Mike Bell, se vino arriba y decidió hacerle un regalo a Alexa Grasso.

El presente consistió en un 10-8 en el quinto y definitivo asalto. Y es que, Según Mike Bell, 90 segundos de control e intento de sumisión en el suelo después de ir perdiendo tres minutos y medio de striking quiere decir que Alexa Grasso fue infinitamente mejor que Valentina Shevchenko. Según este juez, en el quinto asalto la peleadora mexicana le dió una paliza a la luchadora de Kirguistán, por esos 90 segundos. Esto ya de por sí es lo suficientemente escandaloso pero, aun así, demos por buena esta forma de medir y utilicémosla para evaluar el tercer asalto.

Durante los dos primeros minutos del tercer asalto la pelea estuvo igualada pero, en el minuto tres, Shevchenko se llevó al suelo a Alexa Grasso donde le encajó una guillotina que bien pudo finalizar la pelea. No fue así pero Valentina transicionó a la espalda de su rival y ahí se mantuvo buscando el mataleón hasta el final del asalto. Bien, según el propio criterio de Mike Bell estos tres minutos de control e intento de sumisión deberían haber supuesto un 10-8 para Valentina y, sin embargo, le dio un 10-9. Más claro no puede estar. Para este juez lo que hacía Shevchenko no valía lo mismo que lo que hacía Grasso.

Golpes ilegales

Por otro lado, ¿qué sucedió en el cuarto asalto cuando Alexa Grasso empezó a rodillear a Shevchenko cuando esta tenía una mano en el suelo? ¿Por qué no paró la pelea Herb Dean? Y los jueces, ¿no tenían nada que decir? No parecen descabelladas por tanto las palabras de Valentina que, con mucha educación, dijo al final de la pelea que le había parecido “un pelín injusta”. Quizás fue “un pelín” y un poco más, porque estas decisiones, sobre todo el 10-8 de Mike Bell, fueron las que llevaron al empate.

No es de extrañar Shevchenko se mostrara muy disgustada con el resultado y pidiera algo más de justicia. Eso sí, no pudo garantizar la trilogía ya que se hizo daño en el pulgar de la mano y todavía no se sabe el alcance de la lesión: