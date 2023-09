Paco González, destrozado tras la muerte de Pepe Domingo Castaño: "He pasado momentos de no querer aceptarlo, de llorar..."

Uno de los sillones de Tiempo de Juego se quedó vació este domingo tras el repentino fallecimiento de Pepe Domingo Castaño. Una leyenda de la radio y del periodismo deportivo español que ha dejado a compañeros de profesión y grandes amigos, entre ellos, Paco González.

El periodista, que acompañó al locutor de 80 años en el hospital hasta el final, tampoco estuvo en el programa de la Cope junto a sus compañeros, pues apoyó en todo momento a la familia y estuvo presente en la capilla ardiente del gallego, que recibió un multitudinario adiós.

No fue hasta que llegó la noche cuando González entró en las ondas de El Partidazo para explicar cómo se encontraba tras la pérdida de Domingo Castaño. "Muy agradecido a cualquier persona que en cualquier ámbito haya demostrado hoy su afecto a Pepe", fue lo primero que le dijo a Juanma Castaño.

"Se lo merecía, es el recuerdo que se tiene que llevar y que ahí arriba le provocará una sonrisa", añadió el periodista, que guarda grandes recuerdos junto al de Padrón, como el discurso tremendo que Pepe hizo en directo después de que González fuese despedido de la Cadena Ser.

Además, el presentador de Tiempo de Juego recordó y agradeció algunos de los homenajes que se rindieron al legendario periodista el día de su marcha. "El Pepe, un purito', que ha sonado en Getafe, cuando me he enterado no he podido evitar llorar", confesó.

"La ovación de Cornellá o la del Bernabéu. El respeto del Sevilla. De todos los estadios. El de la Copa Davis, el del baloncesto de la Supercopa. Cualquier tuit cariñoso que se ha puesto, incluso desde la política, por supuesto del deporte", añadió, enumerando los emocionantes gestos que se habían ido teniendo en el adiós del periodista a lo largo de la jornada.

También se mostró "muy, muy agradecido y muy orgulloso de los compañeros que han demostrado que son el equipo del programa de Pepe", y reconoció que desde el tanatorio no dejaba de pensar "qué programa están haciendo".

"Así que, orgulloso de formar parte de este equipo", sentenció el periodista, que justo después confesó cómo se sentía tras despedirse de Pepe. "A título personal, he pasado momentos de no querer aceptarlo, momentos de llorar... y ahora estoy un poco más sereno", reconoció.

¿Cómo imagina la radio a partir de ahora? "No tengo ni idea", admite, recordando que siempre había pensado que su amigo dejaría la radio de manera progresiva. "Tengo un pánico personal al martes, que será el primer programa que me toque hacer, y mirar a esa silla y que esté vacía", ha explicado.

"Tengo pánico personal ahora a pensar 'cómo se empieza a hora un programa sin Pepe', aunque fuera grabado. Ya no voy a tener ni una sola publicidad de Pepe, ni un partido con Pepe al lado, ni un programa con Pepe al lado, ni una cena con Pepe", añadió el periodista.

La primera vez que trabajaron juntos

González, que compartió programa con Domingo Castaño durante más de tres décadas, también recordó cómo fue la primera vez que trabajó con el gallego. "La mesa de aquel estudio tenía forma de 'U', y el que dirige el programa se pone en el medio", explicó el madrileño, que ese día era el encargado de conducir el programa.

"Al entrar al estudio pensé: 'si Pepe está en el medio, yo me voy a un lado, y tan tranquilo', porque jamás pensaba que me correspondiera estar en la base", asegura, pero "Pepe se había puesto a un lado". Ese fue el momento en el que Paco González se dio cuenta de que de verdad le tocaba dirigir el programa.

"Se lo dije, le dio por reírse, porque él cuando tenía gestos así de generosidad... bueno, gestos, era la persona más generosa que he conocido, no se daba cuenta de que los tenía", cuenta con la voz entrecortada, al borde de las lágrimas. "Me hice la señal de la cruz y dije, 'que sea lo que Dios quiera', y empezamos el programa", concluyó el periodista.

Pepe Domingo Castaño falleció en la madrugada de este domingo a los 80 años a causa de una septicemia. Al parecer, el periodista se trasladó al Hospital de la Zarzuela por una infección de garganta que había empeorado y que se complicó allí en muy poco tiempo.