Athenea da la cara: "Las jugadoras no podemos ejecutar el cambio porque no somos las designadas para ello"

Athenea del Castillo es una de las dos campeonas del mundo de fútbol que no han firmado ese comunicado suscrito por 39 jugadoras exigiendo cambios en profundidad en la estructura de la Federación Española (RFEF), en el que tampoco aparecen las rúbricas de su compañera en el Real Madrid, Claudia Zornoza, y de la jugadora del Atlético de Madrid Sheila García.

La primera explicó directamente que tenía decidido desde antes del Mundial retirarse de la Selección, por lo que su renuncia podría incluso restar impacto a la del resto de sus compañera; y la segunda, que no estuvo en la cita mundialista, explicó al detalle sus motivos: "Vestir la camiseta de la Selección está por encima de las personas que dirijan la RFEF".

Como ellas, Athenea también lanzó un comunicado propio en el que anunció que no contempla renunciar a la selección, en su caso por motivos fundamentalmente deportivos, tanto por la cercanía de la Liga de Naciones como porque considera "satisfechas" una parte importante de sus demandas dentro del reivindicativo comunicado.

"Ante la cercanía de la disputa de la Nations League y teniendo en cuenta que una parte importante de nuestras demandas han sido satisfechas, no contemplo renunciar a la llamada de la Selección (...) Somos futbolistas, nos debemos a nuestra profesión y tenemos que cumplir con nuestro deber", dijo en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La delantera del Real Madrid, que inauguró unas horas antes de su comunicado la Liga F para el conjunto blanco con victoria y gol a los 37 segundos, explica en su comunicado que está "totalmente de acuerdo" en denunciar "todo lo que sucedió" con Jenni Hermoso, como no podía ser de otra manera, y también critica el comportamiento "totalmente fuera de lugar y lamentable" del expresidente de la RFEF de Luis Rubiales tras la final del Mundial.

"Por eso mismo, firmé un comunicado junto a 80 futbolistas más en las que condenábamos los hechos y en el que manifesté que no iría a la Selección si continuaba Luis Rubiales en su cargo. Tras ese escrito y los hechos posteriores que todos conocemos, Luis Rubiales y Jorge Vilda ya no están en la RFEF", recuerda la internacional española, para la que este inicio del cambio es suficiente como para no abandonar el combinado nacional aunque siga exigiendo cambios como el resto de sus compañeras, las 21 campeonas y otras 18 futbolistas profesionales.

También apunta Athenea del Castillo que los cambios que exigen "tienen nombres" y considera que "la mejor forma de provocarlos o, al menos, iniciarlos" es desde dentro: "Por supuesto que considero que son necesarios (los cambios), pero también soy consciente por la situación de incertidumbre total que atraviesa la RFEF, por lo que quiero darles un voto de confianza a las personas que en este momento han tomado el mando. Las jugadoras no podemos ejecutar esta transformación porque no somos las designadas para eso".

Por último, la joven delantera insistió en que tienen que disputar la Liga de Naciones que les puede abrir la puerta a jugar los Juegos Olímpicos de París, otro hito para el fútbol femenino español: "Somos la Selección Campeona del Mundo y no lo podemos olvidar, hemos pasado todas las jugadoras unas semanas horribles después de haber conseguido una de las hazañas más importantes del deporte español, y yo particularmente quiero ir al fútbol, ver fútbol y sobre todo jugar al fútbol".