Sheila García, tras no firmar el comunicado: "Vestir la camiseta de la selección está por encima de las personas que dirijan la RFEF"

Athenea del Castillo, Claudia Zornoza y Sheila García son los tres grandes nombres que no aparecieron en la segunda página del comunicado oficial compartido por Alexia Putellas, donde firmaron las 39 jugadoras que renunciaron este viernes a la selección española de fútbol. Athenea no se ha pronunciado al respecto, Zornoza no tardó en anunciar su retirada del combinado nacional y ahora ha llegado el turno de la jugadora del Atlético de Madrid, quien no ha dudado en posicionarse "al lado de Jenni" y sus compañeras en un texto en el que explica su ausencia del comunicado oficial.

"Quiero aclarar en primer lugar que, soy mujer y siempre estaré del lado de la defensa de las mujeres y sus derechos y reconocimientos", arranca la rojiblanca, ausente de la convocatoria del Mundial al abandonar la concentración pro culpa de una lesión de rodilla.

"Me posiciono del lado de Jenni y mis compañeras, pero quiero decir que siento que defender mis colores, mi país y vestir la camiseta de la selección está por encima de las personas que en cada momento gobiernen, dirijan o gestionen la Federación, la FIFA o cualquier organismo del que dependamos", explica sobre una decisión que argumenta en profundidad en los siguientes párrafos.

Quiero que respeten mis sentimientos y la forma en la que creo que debo apoyar a mis compañeras

"Es un sentimiento mío profundo el que siento por mi país y mi selección y mis colores. Entiendo que defender mis derechos, los de mis compañeras y demás mujeres que puedan sentirse representadas no va reñido con vestir o negarse a vestir mi bandera, creo firmemente que se puede defender con la misma fuerza sin tener que negar a mi selección".

Por último, dejó un mensaje dirigido al público general en el que pidió respeto a su forma de pensar al respecto. "Quiero que respeten mis sentimientos y la forma en la que creo que debo apoyar a mis compañeras, al igual que yo respeto y entiendo la forma en la que cada cual quiera hacerlo", finalizó.