Athenea del Castillo y Claudia Zornoza no renuncian a la selección: estos son los motivos de las campeonas del mundo

39 jugadoras, 21 de ellas campeonas del mundo, han firmado este viernes el comunicado oficial de renuncia a la selección española de fútbol como condena a los últimos acontecimientos que han rodeado a la Federación Española de Fútbol. Entre ellas no se encuentran dos de las jugadoras que completaban la foto de familia junto a la Copa del Mundo, las madridistas Athenea del Castillo y Claudia Zornoza.

Las madridistas han sido las únicas en no estampar su nombre en el texto que las descarta de las convocatorias hasta que se cumplan las demandas especificadas en el mismo, pero las que son compañeras en el club de la capital no comparten entre ellas motivos para hacerlo.

Por un lado, Athenea del Castillo solo tiene en mente centrarse en lo deportivo tanto en su club como en la Roja. Para ella, los conflictos de la RFEF quedan en un segundo plano, por el momento, un punto de vista contrario a sus 39 compañeras, y al de la propia Claudia Zornoza.

Y es que la portadora del dorsal número 21 de la selección en este Mundial apenas ha tardado media hora tras la publicación conjunta del comunicado en compartir su decisión de poner fin a su trayectoria en el combinado nacional.

"No hay mejor manera de hacerlo que con el título. Es momento de concentrarme plenamente en mis objetivos con el Real Madrid y permitirme los descansos que no he tenido en los últimos años como jugadora internacional", señala en el escrito que completa con mensaje de apoyo a sus compañeras.

"Para terminar me gustaría expresar mi solidaridad con mis compañeras y desear que la estructura de toda la Selección cambie de una vez por todas, estando a la altura de nuestros logros para así solo hablar de fútbol", sentencia.

🇪🇸 Ha llegado el momento de decir adios y centrarme en mis objetivos con el Real Madrid. Deseo con todas mis fuerzas que de una vez por todas la estructura de toda la Selección cambie para que esté a la altura de nuestros logros.#SeAcabo https://t.co/RLGRVaK0Lf — Claudia Zornoza (@claudiazornoza) September 15, 2023

Sheila García, disponible

Además de la negativa de Athenea, por decisión deportiva, y Zornoza, con miras a continuar su carrera fuera del fútbol en el cuerpo de Policía, hay una jugadora más aún disponible para Montse Tomé: Sheila García.

La futbolista del Atlético de Madrid no estuvo presente en la cita mundialista por una lesión de rodilla que le hizo abandonar la concentración antes de poner rumbo a Nueva Zelanda. García no ha añadido su nombre a la renuncia, por lo que aún sigue entre las seleccionables de cara a los dos próximos encuentros de la Nations League ante Suecia y Suiza.