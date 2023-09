Roger Federer no lo echa de menos: "Me sentí en paz viendo Wimbledon desde la grada"

Roger Federer lo tiene claro, no se equivocó a la hora de tomar la decisión de poner fin a su carrera, tal y como ha dejado claro en unas declaraciones recientes al medio The Wall Street Journal en las que narra una divertida anécdota junto a su padre en su visita al torneo de Wimbledon de 2023 en calidad de espectador.

"Mi padre se acercó a mí y me dijo: '¿No te gustaría estar en la pista ahora mismo, en lugar de estar aquí sentado?' Mi respuesta fue clara: 'Por Dios, no. Estoy muy feliz estando aquí sentado'. Me sentí contento y en paz al estar sentado, disfrutando del espectáculo, y no jugando", confesó aliviado.

Además, desveló que fue precisamente en la grada de la pista de Wimbledon donde, un año antes, durante su homenaje, empezó a barruntar la idea de la retirada.

"Un año antes, cuando estaba en la pista en la celebración del aniversario de la Pista Central, sentí que quizás no quería estar ahí. Era importante que yo estuviese y formase parte de aquello, pero se me removía un sentimiento de dolor, de insatisfacción. Este año, sí estuve muy feliz de estar de vuelta. Y la gente se alegró de verme feliz", sentenció.

Roger ha dejado de jugar, pero no por ello ha parado su entrenamiento. El suizo sigue trabajando para recuperarse de la lesión de rodilla que puso fin a su carrera, por lo que sigue una rutina realmente estricta que compagina con recuperar el tiempo perdido junto a sus hijos.