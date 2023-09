Djokovic detiene una rueda de prensa... ¡Para apuntarse una palabra en español!

Novak Djokovic protagonizó este jueves en Valencia uno de los momentazos de la fase clasificatoria para las finales de la Copa Davis en una rueda de prensa en la que se atrevió con el español. El serbio, amante de los idiomas, no dudó en responder a las preguntas de la prensa en el idioma local, e incluso detuvo la ronda de preguntas para apuntarse una expresión en castellano antes de echar un capote a Alcaraz con las críticas que un sector de la afición ha vertido sobre el joven tenista por no acudir con La Armada a la Davis.

"¿Qué palabra se usa para decir I miss en español?", preguntó el tenista de belgrado a los periodistas, que rápidamente solventaron su duda. "Echar de menos, ok, un segundo", dijo Nole antes de apuntar en las notas de su móvil la nueva expresión aprendida que calificó de "muy difícil" provocando las risas de los presentes.

Pero la lección de castellano de Nole no se quedó ni mucho menos ahí, pues el serbio demostró su gran nivel oral en un discurso en el que echó un capote a su gran rival, Alcaraz, por las críticas recibidas tras comunicar su ausencia por fatiga acumulada en los últimos torneos.

"Siempre protejo a los jugadores en situaciones como la de Alcaraz. Quizá os enfada que no esté aquí, porque él tiene 20 años y yo 36 y cómo va a estar más cansado. Ya jugó el año pasado, después de ganar el US Open. Eso demuestra pasión por su país. Sé que adora representar a España y estoy seguro de que va a ganar la Davis con su Selección. No os enfadéis con él. Yo mismo no he jugado este torneo muchos años, y la reacción en mi país ha sido mala", aleccionó en un alegato que culminó con una frase esperanzadora para la afición española.

Que tenga 20 años no significa que sea un superhombre

"Es difícil ser perfecto siempre, estar siempre disponible. Es un deporte individual, y te representas a ti mismo, pero también a tu país. Que tenga 20 años no significa que sea un superhombre. Es mejor para nosotros que no esté (ríe), pero volverá y dará muchas alegrías a España", sentenció.