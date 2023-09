Feliciano López avisa sobre Alcaraz: "Es el mejor que he visto a su edad, pero..."

A pesar de ser baja en el equipo español de la Copa Davis para sus partidos de la fase final en Valencia de esta semana, y de haber caído ante Daniil Medvedev en las semifinales del US Open hace menos de una semana, Carlos Alcaraz sigue siendo protagonista absoluto de la escena del tenis mundial.

No importa que haya cedido el número 1 del mundo o que Novak Djokovic haya hecho historia una vez más. Todos los focos son para el jugador destinado a heredar el legado de los más grandes, aunque en estos momentos lo sean por el merecido descanso que ha decidido tomarse después del 'Grand Slam' estadounidense.

En el US Open, Alcaraz no estuvo a la altura de las expectativas, a veces exageradas a sus 19 años, pero volvió a demostrar que el futuro del tenis está en sus manos. Así lo cree también el director de las Finales de la Copa Davis, el ya retirado Feliciano López, que se suma al mantra extendido sobre el tenista murciano por propios y extraños dentro del circuito: es el mejor tenista que ha visto nunca a su edad.

"Alcaraz es increíblemente bueno, de lo que recuerdo con esa edad seguramente es lo mejor que haya visto, pero...", aseguró 'Feli' en una mesa redonda con periodistas organizada con motivo del inicio de la Copa Davis en Valencia. Sin embargo, tuvo que hacer una pequeña aclaración: "Eso no quiere decir que vaya a ganar lo que han ganado Nadal, Federer o Djokovic".

Los elogios hacia Alcaraz por su talento y precocidad son numerosos y se los ha ganado con creces sobre la pista, pero Feliciano, que sufrió al 'Big 3' compuesto por Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer en sus mejores momentos de juego, los sigue viendo inalcanzables: "Estamos hablando de números para mí imposibles y que no vamos a volver a ver, pero ni mis hijos, ni mis nietos, son cosas que suceden cada 100 años en el deporte".

El toledano sí tiene claro que el murciano será "el claro dominador del tenis durante muchos años, seguro", pero insistió en la dificultad de emular lo conseguido, entre otros, por Nadal; el espejo donde toda España ve ahora reflejado a 'Carlitos': "Me pongo a pensar lo que ha hecho Nadal y no lo veo posible, sinceramente lo digo y eso no desmerece a Alcaraz, al contrario, le da mucho mérito a lo que ha hecho Rafa, que no son números normales".

"No me atrevo, pero igual gana lo mismo que Rafa y me cierra la boca", añadió Feliciano a su reflexión, dejando en el aire esa invitación o reto para Alcaraz, que ya debe ser consciente por su parte del enorme desafío que supone intentar ocupar los zapatos del mejor tenista de la historia de España, ya en el ocaso de la carrera.

Alcanzar sus 22 'Grand Slam', quizá alguno más si el manacorí regresa para un último baile, se antoja imposible para Feliciano, aunque le augura muchas victorias al tenista de El Palmar: "Creo que Alcaraz va a ganar mucho y que va a dominar el tenis durante muchos años. Si gana 15 'grandes' no me sorprendería para nada".

Igualmente, alabó que Alcaraz, del que lamentó que no estuviese con David Ferrer y el equipo español en Valencia, tenga "una manera de aguantar la presión y de soportar todas las expectativas que hay sobre él que no es normal" a sus 19 años: "A lo mejor hay mucha gente que tiene un talento no igual, pero en cambio son más frágiles y no tienen la valentía de salir a una pista con 19 años contra el número uno del mundo y jugarle de tú a tú".