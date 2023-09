LaLiga pone freno a las 'palancas' del Barça y rebaja su límite salarial... ¡hasta los 270 millones!

Este jueves estaba marcado en rojo en el calendario por todos los equipos de Primera y Segunda División, que han podido conocer por fin los nuevos límites salariales de LaLiga actualizados tras el mercado de fichajes veraniego hasta febrero, cuando vuelvan a renovarse las cifras en función de la actividad de cada equipo en la ventana de traspasos invernal.

Todas las miradas apuntaban, y con razón, al FC Barcelona, acuciado desde hace años ya por problemas financieros que su presidente, Joan Laporta, ha intentado ir resolviendo mientras componía una plantilla mínimamente competitiva. Lo ha logrado, pero el precio a pagar ha excedido lo que la entidad catalana podía permitirse, y por ello su límite salarial ha descendido de 648,8 millones de euros a apenas 270 millones.

Una noticia desastrosa para los intereses barcelonistas cuyas consecuencias son ahora mismo imprevisibles. Cuentan en sus arcas, limitados por LaLiga, con menos de la mitad de dinero que tenían hace apenas seis meses, en la última revisión, para pagar a su plantilla; pero lo peor es que se encuentran de nuevo en esta situación agónica después de ya dos años de ahorro intenso, filigranas contables, 'palancas' mágicas y mucha imaginación a la hora de hacer números.

La 'operación salida' del Barça es insuficiente

Y eso que el Barça ha obrado un auténtico milagro este verano con una 'operación salida' masiva que parecía imposible por momentos. Además de los elevados sueldos de Piqué, Busquets o Jordi Alba, vacas sagradas del vestuario, el club ha conseguido encontrar un destino fuera para Umtiti, Lenglet, Dembelé, Ansu Fati, Eric García, Kessie, Dest o Abde, librándose de sus inasequibles fichas e ingresando traspaso por alguno de ellos. Y, aún así, no les salen las cuentas.

Joan Laporta se mostró el pasado miércoles "orgulloso" por el trabajo realizado en la parcela deportiva por el saliente Mateu Alemany en colaboración con el nuevo directo deportivo, 'Deco'. Eso no impidió que las operaciones de Joao Félix y Joao Cancelo se cerrasen el último día, o que Íñigo Martínez fuese inscrito apenas 8 minutos antes del cierre de mercado, evidenciando la cruda realidad que LaLiga ha dejado ahora al descubierto.

Todo este movimiento y ajetreo en Can Barça durante el verano, o más bien los dos últimos veranos, venía apoyado por la activación de las famosas 'palancas', espaldarazos financieros para el club a corto plazo por la venta y la cesión temporal de activos y patrimonio de la entidad, aprobados además por su asamblea de socios. Sin embargo, a la hora de la verdad se trataba como parece de 'palancas' ficticias que no aportaron liquidez ni recursos inmediatos al Barça.

'Palancas' sin efecto: Sixth Street y Barça Studios

Su delicada situación requería un esfuerzo titánico para comedir el gasto e incrementar notablemente el ahorro, con medidas arriesgadas y desesperadas que no tuvieron más remedio que tomar para sanear sus cuentas, hipotecando el futuro del club al regreso a la senda del éxito deportivo. Una apuesta a ciegas, a fin de cuentas, para vivir en el presente como un grande de Europa sin preocuparse realmente del futuro.

Primero cedieron a Sixth Street un 10% de sus derechos televisivos de LaLiga por 25 años a cambio de una plusvalía de 267 millones de euros que les permitieron salvar el curso económico 21/22, pero después repitieron la operación con el fondo de inversión californiano para vender otro 15% de esos derechos por otros 400 millones. Y, entonces, entró en juego Barça Studios.

La plataforma que centraliza toda la oferta audiovisual del club también fue vendida por partes: primero un 25% a Socios.com por 100 millones, y después otro 24'5% a Orpheus Media (también por 100 millones), empresa administrada por Jaume Roures, avalista del presidente Laporta en las últimas elecciones y administrador de Mediapro, empresa que suministra las imágenes de LaLiga al VAR y al resto de los operadores televisivos.

Sin embargo, las malas noticias comenzaron a llegar este verano. El club explicó a LaLiga que no habían recibido en tiempo y forma el pago a plazos de una de esas palancas del verano de 2022. Eran 60 millones de euros que tenían que haber ingresado el 15 de junio, con lo que se encontraron directamente con un ese saldo negativo en su ya maltrecho tope salarial.

La 'repalanca' de Barça Vision tampoco aporta ingresos

La solución fue la cuadratura del círculo. Otra patada a seguir, otra huida hacia delante. Sin muchas más alternativas para seguir operando financieramente, el Barça cerró otra venta de patrimonio por 120 millones de euros, pero esta vez no sería por Barça Studios, si no por Barça Vision. Mismo perro con distinto collar contable para poder revender algo que ya se había vendido, por lo que sin embargo no habían recibido el dinero esperado.

Esta venta, un 29,5 % de Barça Vision al fondo de inversión alemán LIBERO Football Finance AG y a los asesores de inversiones privadas NIPA Capital, supuso además el traslado de la marca a Países Bajos para poder salir a bolsa en el NASDAQ. Todo fueron fuegos de artificio no obstante, pues ni la 'palanca' previa ni esta 'repalanca' llegaron a sumar un solo céntimo a las arcas blaugranas. Mucho ruido y pocas nueces.

Para rematar, además, el Real Madrid aparece un año más como el club con más límite salarial a su favor, ahora a años luz de los azulgrana. El conjunto presidido por Florentino Pérez goza de un margen de 727 millones de euros para pagar a su plantila, estableciendo una diferencia sideral de casi 500 millones entre ambos rivales. Y eso que el equipo blanco gasta e invierte cuando debe, como en el caso de Jude Bellingham.

Dos realidades paralelas para los dos clubes más grandes del mundo que el Barça debe tratar de revertir si quiere seguir perteneciendo a sus socios y compitiendo por todo. Por lo pronto, su masa salarial rebasa los 500 millones de euros, de los que 405 pertenecen solo al primer equipo de fútbol (otros 90 al resto de secciones) pese a las bajas registradas este verano, y por lo tanto sigue limitado a la regla 1/4 de LaLiga para fichar.