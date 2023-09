Estrada Fernández critica la última entrevista de Rubiales: "Lo de sus hijas, sus padres... es todo una estrategia muy estudiada"

La entrevista de Luis Rubiales con Piers Morgan ha dado mucho de qué hablar, generando cientos de análisis sobre el discurso y las actitudes del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. Y no es para menos, porque tuvo de todo: su defensa a ultranza de su inocencia, empleando mensajes de Whatsapp; las acusaciones cruzadas a las jugadoras por 'tocamientos inconsentidos'...

Sin embargo, muy poca gente compra ya sus excusas basadas en la victimización, sobre todo porque no reconoce los errores cometidos. Entre ellos se encuentra, cómo no, el exárbitro Xavier Estrada Fernández, uno de los primeros en denunciar ante la justicia española por su cuenta y riesgo a Rubiales a los pocos días de estallar el escándalo por el beso a Jenni Hermoso en la final del Mundial femenino.

El colegiado catalán, que también se involucró legalmente en el litigio por el 'caso Negreira', habló la pasada noche para El Desmarque y dejó claro lo que pensaba de Luis Rubiales y su estrategia de defensa pública: "Habéis comentado que va para actor. Yo creo que, para actor malo, por mucha amistad que pueda tener con Woody Allen o con Tarantino. Le delatan no solo los gestos, si no que tampoco se está creyendo lo que está diciendo".

Del mismo modo, Estrada realizó un análisis de sus gestos y movimientos durante la charla con el periodista británico, que para él siguen los patrones marcados por una clara estrategia para convertirse en víctima: "Me he fijado en algunas de sus expresiones. Dice que el beso con la jugadora es de mutuo consentimiento. No es de mutuo consentimiento desde el momento que la jugadora pone la denuncia".

"Ha sido otro acto más de los que viene haciendo desde la famosa Asamblea General. Ya con su familia, con sus hijas, con su padre con su madre… Es una estrategia muy estudiada. No es en balde. Hay que ver el hecho de dónde se está realizando la entrevista, con el periodista con el que se realiza la entrevista… Hay un equipo trabajando ahí detrás y hasta el día del juicio", amplió su opinión el árbitro retirado.

Para acabar, además, Estrada aprovechó para recordar que la forma de ser de Rubiales y sus comportamientos vienen de lejos: "Este patrón ya lo ha mostrado. Os invito a investigar cómo se producen las elecciones federativas. Al final él tiene una manera de ser y hay que recordar que ha sido un jugador de fútbol profesional. Eso le da unas habilidades importantes para lidiar con la presión, con los conflictos".