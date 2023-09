Las 10 frases de Rubiales: del "yo sé la verdad" al "un error puede tirar por tierra todo lo que hace un hombre"

Día a día han ido saliendo a la luz fragmentos de la entrevista de Luis Rubiales con el periodista británico Piers Morgan sobre el beso que el ya expresidente de la RFEF dio a Jenni Hermoso antes de que la selección española femenina levantase su primera Copa del Mundo en Sídney, y que ha provocado que deje su cargo al frente del organismo rector del fútbol en España. Este martes, la conversación completa ha sido emitida por Talk TV y estas son las 10 frases que el exdirigente ha dejado en ella:

1.- "Esto no es un debate sobre hombres y mujeres, esto va sobre la verdad. No quiero catalogarlo ni quiero más polémicas, Piers. Yo sé la verdad y estoy muy tranquilo con mi inocencia".

2.- Sobre la versión de Jenni Hermoso: "¿Qué si está mintiendo? No voy a responder a eso", dice el expresidente de la RFEF.

3.- "Lo que me queda es defender mi dignidad y me defenderé con mis argumentos. Tengo humildad para pedir perdón, pero yo no he cambiado mi versión de lo que pasó, he tenido la misma desde el principio".

4.- "Está claro que me equivoqué, es evidente, y lo dije desde el principio. Fue un acto conjunto mutuo. Me cogió en el aire y, al bajar, estábamos muy emocionados. No hubo intención ni connotación sexual. Solo aprecio".

5.- ¿Si hubiera hecho lo mismo con un jugador de la selección masculina? "No tenga dudas. Lo he hecho cuando era jugador. Más de dos décimas de segundo", responde Rubiales.

6.- El mensaje que le envió un miembro del cuerpo técnico en medio de la polémica: "Solo puede estar inmensamente agradecido por el momento que hemos vivido, y eso es también gracias a ti. Quiero mandarte mi apoyo. Que no se empañe lo que has hecho".

7.- "Esto ha resultado ser una bola de nieve creada por argumentos y personas falsas. Mis intenciones eran nobles, entusiastas, cien por cien no sexuales. No hubo ningún daño, ningún contenido sexual, ninguna agresión, nada de eso. Como presidente, una vez más, diré que el significado del beso para Jenni habría sido exactamente el mismo que un beso para una de mis hijas. Entre amigos y familiares, eso es muy, muy común".

8.- Sobre la posibilidad de ser condenado a prisión. "Es algo que confío en que saldrá a la luz la verdad. No soy un criminal. Mira mi cara. Soy una buena persona que en un momento de enorme felicidad, que ganas un Mundial, tuvo un error".

9.- "Jamás he presionado a nadie en nada. Lo niego categóricamente. Yo no he presionado ni mandado a nadie a presionar a Jenni. Jorge Vilda no ha presionado a nadie".

10.- Respecto a la suspensión de la FIFA: "El proceso fue muy rápido, sin oportunidad de tener una defensa. Es muy injusto. No me han mandado los fundamentos, soy abogado y esto no lo puedo entender".

Además, el expresidente de la RFEF asegura que "un error puede tirar por tierra todo lo que hace un hombre", y, al mismo tiempo que admite haber "cometido un error", pone en valor que ha "tenido la humildad de pedir perdón de manera sincera" porque "un presidente no puede comportarse así, tampoco por lo del palco".

En esa misma entrevista, Rubiales avanzó su dimisión como presidente del organismo rector del fútbol en España y, poco después de que se publicase esa parte de la entrevista, el exdirigente emitió un comunicado anunciando que dejaba el cargo, así como la vicepresidencia de la UEFA.