Víctor Francos, sobre el adiós de Luis Rubiales: "La resistencia del machismo en el deporte se ha acabado"

Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes, declaró este miércoles que el objetivo de la entidad que dirige es "transformar el sistema electoral de las federaciones españolas, no solo la de fútbol", para la que espera que se puedan celebrar elecciones el primer trimestre de 2024.

La dimisión de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, producida tras perder el apoyo de las federaciones territoriales y la inhabilitación de noventa días por parte de la FIFA, es el reflejo de que la "resistencia del machismo en el deporte se ha acabado".

"Mientras este Gobierno esté al frente del deporte español, los cambios los vamos a hacer, y no hablo solo del fútbol, hablo en general", confesó el presidente del Consejo Superior de Deportes, que no entró a valorar la citación para el próximo viernes de Rubiales en la Audiencia Nacional.

"No espero nada. Como soy de formación jurista y de profesión abogado, en las declaraciones siempre espero que la gente diga la verdad. Se intentará defender, solo faltaría en un estado de derecho, explicará sus razones y después decidirá el juez y lo que decida lo respetaremos", apuntó.

Desde el Consejo Superior de Deportes, lo que sí esperan es que las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol se produzcan en el primer trimestre de 2024. "El deseo del CSD es que las elecciones sean en el primer trimestre del 2024. Es un deseo expreso y la sociedad española no espera otra cosa. Cualquier cosa que sea alargar ese plazo no se entendería y además sería entendido por la sociedad española de una manera no adecuada para el mensaje que la sociedad ha lanzado", declaró Francos, tras presentar la Semana Europea del Deporte en la sede del CSD.

"Hay una duda jurídica en lo que son las normativas de la Real Federación Española de Fútbol porque dicen que la junta gestora se constituye exclusivamente para la convocatoria de elecciones, por lo tanto no para gestionar la Federación", manifestó.

"Si hubiera un mecanismo por el cual, con una interpretación laxa y con una interpretación en la que estuviéramos de acuerdo todos, se pudiera convocar una única elección con Asamblea nueva para el primer trimestre de 2024, el CSD estaría dispuesto a estudiarla", apuntó.

"Nosotros tenemos que hacer la orden ministerial que regulará las próximas elecciones federativas y puedo asegurar que habrá cambios. Queremos transformar el sistema electoral de las federaciones españolas, no solo el fútbol", subrayó.

En dos días la nueva seleccionadora española de fútbol, Montse Tomé, dará la convocatoria para los primeros partidos de la Liga de Naciones con la duda sobre las 23 jugadoras que ganaron el Mundial de agosto, que renunciaron el pasado 25 de agosto a volver al combinado nacional si no se producían cambios.

"No he hablado con ninguna jugadora por respeto. Ellas ahora están en conversaciones con la RFEF y no he querido intervenir en esa conversación y proceso. Ayer (martes) hablé con Pedro Rocha (presidente interino de la RFEF), me interesé, le pregunté como estaba el tema y me dijo que era optimista, que la cosa va a ir bien y que se van a producir cambios. No hablamos de cuáles porque no he querido entrar en eso por respeto a la propia negociación", dijo.

"Yo confío y me gustaría que el fútbol femenino se regularizase en ese aspecto. Hay que normalizar la relación del fútbol femenino con la RFEF. Nosotros pensamos que en la selección femenina toda jugadora es seleccionable. Se me entiende cuando digo que pre15 y post15", confesó.

La huelga del fútbol femenino

Por último, Víctor Francos habló sobre la huelga convocada para la segunda jornada de la Liga F por los sindicatos, que están en conversaciones con la patronal para tratar de llegar a un acuerdo y retomar la competición.

"Esto hay que preguntárselo a Beatriz Álvarez, presidenta de la patronal. Me refiero a que es una negociación entre sindicatos y patronal. El CSD no es parte de ninguno a pesar de que algunos piensen lo contrario. El CSD solo pone dinero en el fútbol femenino, más de 36 millones de euros", comentó.

"A mí me preocupa la situación mucho. Las partes no se han puesto en contacto con nosotros y respetamos que haya negociación. Si necesitan algo allí estaremos, pero de entrada hemos puesto más de 22 millones y hemos comprometido 7,5 para el año que viene y 7,5 para 2025. Cumplimos ampliamente con el fútbol femenino. Es dinero que la Liga de fútbol profesional tiene una parte para instalaciones, saben cuál es, y otra para el funcionamiento ordinario, y se pueden pagar sueldos de jugadoras igual que de directivas", concluyó.