El secreto de Carvajal para volver a su mejor nivel: "Ha cambiado todo"

El jugador del Real Madrid, Dani Carvajal, ha repasado junto a Jorge Valdano la actualidad del conjunto blanco, desde las duras bajas de Courtois y Militao hasta el gran impacto en el equipo de Jude Bellingham, así como su trayectoria deportiva. Su paso por la cantera madridista, su 'Erasmus' en el Bayern Leverkusen, su regreso a la capital... y su calvario con las lesiones, una dura etapa que parece haber superado.

El lateral derecho español ha revelado su secreto para dejar atrás los problemas físicos. "Eliminé el gluten de mi dieta completamente, no soy intolerante pero me produce inflamación, desde entonces ha cambiado todo", apunta, y hace hincapié en que desde entonces solo ha dejado de vestirse de corto 10 días, por " un problema en el sóleo tras el Mundial".

Carvajal también confiesa la importancia del aspecto psicológico. "Creo que todo es cuerpo y mente, [las lesiones] no se producen por una única razón", explica, recordando sus lesiones en tramos importantes de la temporada. Como en finales de Champions. "En 2021 apenas jugué 12 partidos, recaída tras recaída... un túnel del que no veía salida", señala.

Su experiencia en Alemania y su regreso a Madrid

En su exitosa carrera deportiva, "fue clave" su marcha de la capital de España para probar suerte en Alemania. "Sabía que mi oportunidad en el primer equipo era difícil, pero el Leverkusen apostó fuerte por mí", ha contado sobre su decisión de irse a la Bundesliga, aunque no le costó mucho demostrar su talento: "Me adapté rápido, el sistema era parecido al rombo de ahora, tenía libertad y confianza, con claridad de ideas para intentar volver al Madrid".

Un año en Alemania le bastó para ganarse el billete de vuelta, con Álvaro Arbeloa como única competencia en el lateral derecho y un cambio en el banquillo -la llegada de Carlo Ancelotti en su primera etapa-. "Muchas veces pienso qué habría sido de mí si no me hubiese recomprado el Madrid", se pregunta, pues no habría formado parte de "uno de los mejores equipos de la historia" ni habría añadido cinco Copas de Europa a su palmarés. "Me gustaría que el día que me vaya me recuerden como uno de los mejores laterales que han pasado por aquí", ha deseado para su retirada.

"Ojalá pueda retirarme aquí", ha apuntado. "Creo que el momento de irte del club debe ser uno de los más difíciles" ante la magnitud de lo que rodea al Real Madrid: "No es solo lo que es España, Madrid... es la dimensión que tiene esto, ir a un estadio y llenarlo, en un hotel que te reciban cientos de personas...".

El 'efecto Bellingham'

Carvajal también repasó el impacto de uno de los nombres propios del mercado de fichajes, Jude Bellingham, en el equipo. "No queremos endiosarle porque el listón está muy alto", apunta el defensor, que reconoce que el joven centrocampista inglés impresionó a los más veteranos en la pretemporada.

"No ves que sea rapidísimo, que técnicamente sea una locura... es solo que es muy completo, tiene llegada, le das el balón y ya se entiende desde la tercera semana con todos solo mirando. Es muy inteligente", ha halagado al nuevo '5' blanco.

Además, el madridista se mostró de acuerdo con Guardiola sobre el calendario, lo duras que son la temporadas y las lesiones derivadas, como en el caso de Courtois y Militao. "Con cuatro días entrenado [después de la gira de pretemporada] es raro que el cuerpo no sufra y no te lesiones". A pesar de que comprende que se hace para "generar más", considera que "hay que disminuir la cantidad y aumentar la calidad" de los partidos.