Koke Contreras, el exfutbolista condenado por tráfico de drogas: "Ganas en dos meses lo que puedes ganar en un año en el fútbol"

Disfrutó del fútbol en la Costa del Sol, Madrid y Francia defendiendo los colores del Málaga, el Rayo Vallecano y el Olympique de Marsella, entre otros clubes, en una trayectoria que le llevó a colgar las botas en 2016 el Aris Salónica griego. Siete años después, Koke Contreras ha sido condenado a seis años de prisión por liderar una red de tráfico de drogas.

"Podía ganar un millón de euros al año [como futbolista] y en el otro negocio, ganas en dos meses lo que puedes llegar a ganar en un año en el fútbol, pero también estás arriesgando tu vida", ha afirmado en una entrevista a Canal+ Francia.

El exjugador, detenido en 2019 en el marco de la operación 'Vinculada' por ser el cabecilla de una red dedicada a la compra y el traslado de grandes cantidades de droga a otros países europeos, ha confesado que "cuando escucho que soy un traficante internacional digo '¿qué carajo he hecho?".

"La vida es un poco complicada y hay que pagar por estupideces. Necesitamos poner fin a esto lo más rápido posible. Yo vengo de un barrio de Málaga donde todos mis amigos son de la infancia. Y tengo contactos por todas partes, pero yo no soy Pablo Escobar", apunta Contreras.

Respecto a su experiencia en prisión, de la que se encuentra en libertad provisional, el malagueño narra que "en Francia, te pueden matar muy rápidamente por eso, aquí también te pueden matar, pero no tengo miedo", asegura.

"Conozco a todos, pero ser futbolista no cambia nada. Había muchos franceses, incluso de Marsella. He visto muchas camisetas del Olympique de Lyon en la cárcel", cuenta también Koke, que apunta que "la prisión está abierta para los estúpidos". "Voy a volver a prisión, no sé por cuánto tiempo, pero tengo sentencia hasta 2027", concluye.