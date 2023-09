Una Portugal sin Cristiano logra la mayor goleada de su historia... y Joao Félix se reivindica

Portugal no echó de menos a Cristiano Ronaldo en el último encuentro de clasificación a la Eurocopa de 2024 de este parón de selecciones. El '7' no saltó al verde ante Luxemburgo, pero no importó, porque el combinado portugués consiguió ante su rival la mayor goleada de su historia (9-0) con un Bruno Fernandes excelso y con un tanto de Joao Félix que le sirve para reivindicarse en su nueva etapa como culé.

Un sanción por acumulación de tarjetas impidió al futbolista del Al-Sadd comparecer junto a sus compañeros. Fue Fernandes el que recogió la batuta del equipo y se mostró imparable ante la modesta Luxemburgo, que nada pudo hacer para parar al equipo de Roberto Martínez sobre el terreno de juego.

El técnico español apostó por sus 'pesos pesados', pero también dio la oportunidad a otros menos habituales, como Nélson Semedo, Gonçalo Ramos o Gonçalo Inácio. Y fue precisamente este último, joven central del Sporting, quien abrió el marcador para Portugal en el minuto 13, finalizando de cabeza un magistral centro de Bruno Fernandes con el exterior para anotar el que fue su primer gol con su país.

El centrocampista del Manchester United volvió a demostrar este lunes que es uno de los líderes indiscutibles en el vestuario portugués. Ante Luxemburgo no solo dejó su sello con una asistencia de ensueño, sino también haciendo el penúltimo tanto de la goleada de Portugal tras recibir un balón a la espalda de la defensa luxemburguesa que le dejó solo frente al portero.

El tercero de las "quinas" nació de la velocidad sobrehumana de Rafael Leão, que tras cabalgar por la banda izquierda pasó a Ramos, que giró en torno a un defensa del Gran Ducado y volvió a marcar en su regreso a la región que le vio nacer.

Y cerca del descanso, una repetición de la diana inaugural. Fernandes centró desde la derecha y Gonçalo Inácio apareció ante el portero como si fuera un ariete y cabeceó para ampliar la ventaja.

El guion de la segunda parte no cambió y Bruno Fernandes siguió siendo el protagonista. En el minuto 58, un pase largo del centrocampista luso encontró a Diogo Jota completamente aislado que anotó el quinto gol para hacer una "manita" a Luxemburgo.

El combinado del pequeño Gran Ducado, tercero del Grupo J y una de las sorpresas de esta fase de clasificación, prácticamente no incomodó al guardameta Diogo Costa, que únicamente tuvo que intervenir en el minuto 62.

Jota, delantero del Liverpool, apareció entonces para acabar con la moral de su rival, primero con una asistencia para el sexto, anotado por Ricardo Horta en el minuto 67, y después, en el 77, marcando el séptimo.

Tras su fenomenal exhibición, llegó el gol de Bruno Fernandes, que recibió el balón de Horta para un tanto muy merecido. Pero Portugal no se quedó ahí, ya que un potente disparo de João Félix cerca del minuto 90 aseguró que la noche sería histórica para el fútbol portugués.

Sexta victoria de Portugal en los seis partidos disputados hasta la fecha y la Eurocopa de Alemania 2026 está cada vez más cerca para el equipo dirigido por Martínez.