El mensaje de Rubiales, descifrado: amargura con la FIFA, críticas a los "poderes fácticos" y cero arrepentimiento o autocrítica

Entrada ya la noche del domingo se conocía la dimisión de Luis Rubiales como presidente de la Federación Española de Fútbol. Lo hizo público en una entrevista con el periodista inglés Pierce Morgan, primero, y con un comunicado después.

En ese escrito, Rubiales se mantiene en sus trece y continúa manteniendo la misma versión que ya expuso en la rueda de prensa delante de la Asamblea, cuando parecía que iba a dimitir y finalmente repitió cinco veces que no lo haría.

En primer lugar, él es una víctima y así se ve. Repite varias veces que lo sucedido durante estas tres semanas ha sido "una campaña desproporcionada" y que él ha sufrido "los efectos de una persecución desmedida, así como muchas falsedades", por lo que él insiste: "Tengo fe en la verdad y voy a hacer todo cuanto esté en mi mano para que prevalezca".

El mensaje de Rubiales también permite ver su amargura por la "veloz suspensión anunciada por FIFA" y una crítica frontal a los "poderes fácticos que impedirían su vuelta". Queda por saber quiénes son esos poderes fácticos: ¿Gobierno, CSD, Tebas? Ahí queda la duda.

Lo que desaparece del comunicado -no existe directamente- es todo atisbo de autocrítica o arrepentimiento por lo sucedido: el gesto en el palco o el beso no consentido a Jennifer Hermoso no aparecen por ninguna parte.