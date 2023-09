Ngannou y Fury pelearán por un cinturón, pero no el de Fury

El próximo mes de octubre Tyson Fury, el actual campeón de pesos pesados de WBC, peleará contra el ex campeón de UFC, Francis Ngannou. Se supone que es una pelea de boxeo profesional autorizada, que quedará registrada en los récords de ambos deportistas pero si el luchador de MMA consigue dar la campanada y tenemos sorpresa, no regresará a casa con el título mundial de Fury. Si gana, Ngannou volverá con un título de WBC, pero no el de Fury.

Pese a que pueda parecer raro, esta es una práctica que se ha vuelto relativamente común para que los peleadores puedan hacer eventos que les den dinero sin arriesgar sus títulos. Para evitar una pérdida indeseada, por tanto, lo que hacen es crear un cinturón paralelo o conmemorativo, como es el caso. Así lo ha asegurado el promotor Frank Warren:

"Esto no es por el título del WBC, pero... sí se ha encargado un cinturón, que es el cinturón del campeonato de Riad. Con suerte, esto será algo por lo que se luchará todos los años, pero este es un evento especial.”

La presencia de Riad, por cierto, no es casual, sino que forma parte de la política expansiva saudí, que ya cuenta con participación dentro de la emergente liga estadounidense de MMA, PFL. Parece, por tanto, que el interés por organizar este tipo de eventos, incluidas las peleas “conmemorativas”, no va a parar aquí.