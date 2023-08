Joana Pastrana, tricampeona del mundo: "Ha tenido que llegar una 'influencer' para que el boxeo tenga más visibilidad"

Fue tres veces campeona del mundo de boxeo en peso mínimo. Cuatro de Europa. Pero terminó estando harta de la competición y de no tener una situación económica acorde a su esfuerzo. Ahora, dos años después de retirarse, Joana Pastrana ha visto que su nueva pasión sigue ligado al deporte, pero como doble de acción y formando parte de divertidos 'realities'.

Días después de 'La Velada del año 3', donde se proclamó ganadora su pupila, la influencer Marina Rivers, la exboxeadora recibe en su gimnasio a 20minutos para hablar de su experiencia en un deporte habitualmente de hombres, de su nueva y motivadora vida profesional y de las polémicas que ha generado el multitudinario evento de Ibai Llanos.

Se retiró con 30 años, muy joven. ¿Por qué?Lo hice por varios motivos. Fue principalmente porque no tenía el reconocimiento económico que yo consideraba que merecía. También había cumplido ya los objetivos deportivos y al no alcanzar los económicos decidí que, siendo joven, me gustaría probar otras cosas a parte de boxear.

¿Le ha quedado algún sueño por cumplir?Lo que me faltaba por cumplir lo estoy haciendo ahora. Yo empecé a boxear queriendo ser campeona del mundo y lo fui tres veces. Entonces eso está más que cumplido. Mi siguiente objetivo era poder ganar dinero y tener una tranquilidad económica después de haberme retirado. Como eso no lo conseguí, es por lo que estoy luchando ahora.

¿Cambiaron su vida esos títulos mundiales?

Para nada. Ni en lo personal, ni en lo económico ni en nada. Sigo siendo la misma persona, con sueños, ambiciones, comportándome exactamente igual que antes. Tampoco han tenido la repercusión mediática suficiente para lograr un cambio significativo en mi vida. Para mi simplemente han sido la satisfacción de cumplir un sueño.

¿Vale la pena el sacrificio en el mundo del boxeo?Sí, sí ha merecido la pena porque el sueño está cumplido. He conseguido unos objetivos, pero había más cosas por cumplir. Y aunque no se haya llegado, no significa que no se vaya a hacer. Las estoy consiguiendo ahora gracias a haber sido campeona del mundo. Si no lo hubiese sido no me llamarían para hacer 'realities' ni otras muchas cosas que son el premio a esos años de sacrificio.

¿Se ha arrepentido de retirarse tan pronto?En absoluto. No he cerrado la puerta del todo porque desde que me retiré todavía no he parado. Sigo activa, entrenando. Si me viene una nueva oportunidad que me llene como cuando empecé, que me haga ilusión, puedo volver a retomarlo. No tengo ninguna espinita clavada en el boxeo. De hecho, yo lo forcé. Yo quise, llevaba dos años queriéndome retirar ya.

Joana Pastrana entrenando en su gimnasio. Héctor Vila - 20minutos

¿Siente que ha tenido más dificultades en el boxeo por ser mujer?Sí, sobre todo a la hora de encontrar rivales y entrenar con chicas. Siempre he tenido que entrenar con chicos. Muchas veces me he tenido que ir a la otra punta del mundo o traer a mujeres de allí para poder boxear contra mí. Ahora eso está cambiando, pero ese era el mayor hándicap que me encontraba.

¿Y en que cree que ha mejorado la situación de las mujeres?Ahora a muchísimas mujeres le están dando la oportunidad porque no es agresivo como era hace 40 o 50 años. No tienes por qué entrar en el gimnasio y salir con la cara partida como era habitual antes. Ahora no. La gente viene, se divierte, entrena, aprende y se va mucho mejor que como ha entrado. Gracias a esas personas que les están dando otra oportunidad también está creciendo el deporte.

¿Qué importancia tiene el lado psicológico en el boxeo?En mi carrera ha sido mucho más importante el aspecto psicológico que el físico. He tenido que tirar mucho de mentalidad para mantener la constancia, para no rendirme, para centrarme en el camino y conseguir los objetivos.

¿Cómo se consigue esa mentalidad?Creo que simplemente es confiando en uno mismo. Si no confías del todo, reforzando esas partes en las que no confías y estando contento contigo mismo y tu trabajo. Yo me voy a la cama tranquila sabiendo que he hecho las cosas bien. A mucha gente no le puede parecer igual de bien, pero a la que le tiene que importar es a mí. No es que lo haga todo perfecto, pero intento hacerlo lo mejor que puedo y eso es una garantía.

Hace un año abrió este gimnasio. ¿Con qué objetivos nació este proyecto?Quería seguir vinculada a mi entrenador de toda la vida. Y también para que no se pierda mi nombre. No quería que se tomase como 'Joana Pastrana se ha retirado y ha desaparecido de la faz de la tierra del boxeo'. Quería darle un poco de continuidad a la carrera. Seguimos entrenando, entrenamos a gente... Queríamos darle el enfoque de cómo lo haríamos desde otro plano.

Joana Pastrana en su gimnasio. Héctor Vila - 20minutos

¿Cree que pueden salir de aquí los futuros campeones del mundo?Podría ser, pero lo veo complicado. La forma que tenemos de entrenar no es para preparar a gente. Si alguien que tiene cualidades nos pida competir seguramente le derivemos a otro gimnasio en el que confiemos. Aquí hacemos un entrenamiento basado en la diversión. Vienen a pasárselo bien.

¿Se ve creando un nuevo proyecto para crear campeones?No creo. En eso no está el foco porque me apasiona más ver a gente que empieza de cero y se engancha a este deporte. No me ilusiona entrenar a gente que ya sabe de boxeo y quiere pegar algún salto.

Ha pasado del ring a la televisión. ¿Cómo ha sido ese cambio?Ha sido buscado. Cuando tenía en mente que me quería retirar, la salida laboral que encontré que más me encajaba y más ilusión era ser especialista de cine. Es lo que llevo haciendo un poco en la sombra desde que me retiré, pero a raíz de eso y de lo que he conseguido en mi carrera me han llamado de 'realities'. Ahí es donde sí se me ha visto porque soy protagonista.

¿Cómo le surgió la idea ser doble de acción?Nunca lo había tenido en mente. En el gimnasio donde hice mis últimas preparaciones, estaba charlando con mi amigo Brandy, que es especialista en cine desde hace muchos años, y me propuso hacer algunas cosillas. Cuando lo probé dije 'esto mola un montón'. Me he estado preparando indirectamente durante toda mi vida. Es como pelear, pero sin llevarte golpes.

¿Ha encontrado riesgos que no esperaba en esta profesión?Sí, la verdad. Ahora hago cosas que nunca había hecho. Sé pelear, pero no sé tirarme desde un quinto y lo tengo que hacer. Y me encanta. Es algo que no controlo, tiene el pico de adrenalina que busco en mi vida.

Joana Pastrana en su gimnasio. Héctor Vila - 20minutos

¿Entonces el boxeo ha sido vital para su profesión actual?Sí, totalmente. Todo lo que he adquirido en el boxeo me está ayudando en la actualidad en muchos aspectos de mi vida.

¿Vive mejor económicamente ahora?

Desde luego. Es más reconfortable económicamente y corro menos riesgo. Me lo paso mejor y no sufro tanto. Es todo positivo. Por eso querer retirarme del boxeo. Si te vas para algo mejor... ¿Cómo vas a querer volver?

Está recibiendo mayor visibilidad ahora tras 'La Velada del año 3'. ¿Cómo ve que haya sido por este motivo?Por suerte o por desgracia ha tenido que llegar una influencer de otro ámbito, no del deportivo. Yo lo veo como una suerte porque ha venido aquí y ha confiado en mí. Ha empezado desde cero y he visto cómo ha avanzado, que es lo que más me gusta. Gracias a ella me ha conocido mucha gente que no sabía de mi existencia. Gracias a eso me están saliendo nuevos retos personales, la gente conoce mi gimnasio, se acerca al boxeo... Eso siempre es positivo.

Hay boxeadores profesionales que no creen que sea deporte, solo espectáculo. ¿Qué opina?

Puedo entender que lo critiquen un poco porque no son ellos los que se están llevando el dinero y son otras personas que no han practicado este deporte en la vida. Eso es egoísmo. No entienden que gracias a ellos mucha gente se acerca al boxeo y el día de mañana pueden acudir a sus veladas. Si no fuera por esos influencers que no tienen ni idea de boxeo y hacen un evento de esas dimensiones, la gente no sabría qué es el boxeo. De 75.000 personas que había en el estadio ese día, muchas habrán dicho 'vamos a probar este deporte, si ellos pueden que han empezado desde cero, ¿por qué no yo?'. Esa es la parte que no ven. Solo ven el egoísmo de por qué no soy yo la persona que está peleando y ganando ese dinero.



La oportunidad ha estado para todos, haber sido tú influencer. No seas egoísta. Yo también lo podría mirar desde ese punto de vista, pero lo he dicho muchas veces. A Marina Rivers le decía 'vas a cumplir mi sueño de pelear delante de tantas personas'. Lo utilizaba como motivación, no como enfado.

Entonces esa velada era la oportunidad que siempre habría querido tener, ¿no?

Por supuesto. ¿A qué peleador no le hubiese gustado pelear en un recinto lleno a abarrotar? Me podría haber frustrado, pero entonces no le habría transmitido lo mismo a Marina en sus entrenamientos o no habría aceptado este proyecto. Si no eres capaz de asumir tu papel pues sigue esperando a que no -sube el tono de voz- llegue el día de pelear ente 75.000 personas. Yo no lo he vivido directamente peleando, pero sí de esta forma.

¿Cómo ha sido entrenar a Marina, que no había tenido nunca antes contacto con el boxeo?Ha sido un camino duro y difícil, pero ella ha demostrado una disciplina desde el primer momento. El día que nos conocimos le dije que si yo estaba aquí no me iba a hacer perder el tiempo. Si ella quería pelear en ‘La Velada’ yo lo iba a dar todo, pero también necesitaba que ella me lo diese todo. Todo ha sido muy fácil a partir de ahí. No ha faltado ni un solo día a entrenar, se ha comprometido y ha cambiado cosas... Al final ha sido fácil y bonito y se han visto los resultados.

En el camino hacia el ring, ¿qué consejos le daba?Le decía que ella era el centro de atención y que lo disfrutase. Que todo eso estaba por y para ella. Que no se dejase amilanar y que demostrase todo lo que ha entrenado y aprendido en el gimnasio.

Le dedicó su victoria. ¿Qué sintió en ese momento?Eso dice el tipo de persona que es ella. Después de tener esa oportunidad y el micrófono delante de millones de personas, que me dedique a mi unas palabras significa que el tiempo que he invertido en ella ha merecido la pena. Gracias a eso, más gente me ha conocido y ha dicho: ‘si ella ha entrenado y ha hecho eso en cuatro meses, yo también puedo’. Gracias a esas palabras de reconocimiento, a mí me hizo muy feliz.

Ha sido muy criticada y cuestionada. ¿Cómo cree que puede afectar?Ella tiene experiencia en ello. Ha sido una más. Ella es muy dura mentalmente y es consciente de que mientras esté contenta y feliz con su trabajo, las críticas de otra gente a través de una pantalla no la importan. La gente que le importa a ella sabe por lo que ha pasado y lo que ha entrenado para llegar hasta aquí.