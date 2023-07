La indignación de la luchadora Lara Fernández con La Velada: "Nosotros nos lo curramos sin ayudas"

Más de 70.000 personas llenaron el estadio Metropolitano para presenciar en directo los seis combates de La Velada del Año 3 de Ibai Llanos, y más de 3,4 millones lo vieron a través de Twitch. Y esa expectación que ha generado el evento de boxeo amateur del streamer es la que ha llevado a la indignación de la luchadora de Muay Thai Lara Fernández.

"A ver si os dejáis de tanta velada 'del año' de Ibai y asistís, pagáis para vernos y nos ayudáis a atletas de verdad y no a gente haciendo el payaso", escribió en sus redes sociales. "Nosotros nos los curramos día a día, sin ayudas, sin reconocimiento ninguno, y ahora viene un tío con dinero a montar 'veladas' y la gente lo ve y paga por ir a verlo... En fin", concluyó la deportista.

La campeona del mundo de peso súper pluma de ISKA, que escribió un tuit en su cuenta que posteriormente tuvo que borrar tras recibir un aluvión de críticas, se pronunció de nuevo más tarde para señalar que "es horrible tener que leer que la gente va a ver a sus ídolos divertirse, que van a ver el show de sus ídolos".

"Vamos de mal en peor", consideró. "Que no quiero decir que yo quiera ser ídolo de nadie, que me parece una responsabilidad grandísima", apuntó, añadiendo que "ahora nadie puede decir nada y, a la vez, todos somos libres de decir y a hacer lo que queramos, pero no".