Muere el General Adnan, leyenda de la WWE

El célebre luchador iraquí Adnan Al-Kaissie ha fallecido a los 84 años, tal y como ha anunciado la WEE. "Adnan Al-Kaissie, conocido por los aficionados del entretenimiento deportivo como Billy White Wolf, Sheik Adnan Al-Kaissy y General Adnan, falleció el 6 de septiembre a los 84 años".

Nació el 1 de marzo de 1939 en Bagdad (Irak). En 1976 fue campeón del mundo por parejas, junto a Chief Jay Strongbow, en la World Wide Wrestling Federation (WWWF). Años después, en 1981, llegó a The American Wrestling Association (AWA), hasta que en 1990 llegó a la World Wrestling Federation (WWF).

Su triunfo más recordado siempre será ante André el Gigante en el Al-Shaab Stadium de Bagdad en 1971 aunque frente a Hulk Hogan y The Ultimate Warrior (El Último Guerrero) también protagonizó grandes duelos.

Fue compañero del dictador Saddam Hussein

Antes de labrar su carrera profesional como luchador, Adnan, tal y como desveló en su biografía The Sheikh of Baghdad: Tales of Celebrity and Terror from Pro Wrestling's General Adnan, fue a clase con Saddam Hussein.

Entre sus compañeros estaba el dictador de Irak que el 30 de diciembre de 2006 fue ahorcado por crímenes contra la humanidad. Sin embargo, sus caminos se separaron pronto, cuando Adnan llegó a Estados Unidos en los años 50 para ser jugador de fútbol americano.