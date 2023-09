El misterio de Gavi con la Roja: ¿Por qué entrena con casco?

La primera concentración de la Selección española después de las vacaciones de verano y con el trofeo de la UEFA Nations League bajo el brazo está siendo cuanto menos atípica. El 'caso Rubiales' sigue estando absolutamente vigente, en boca de propios y extraños, y acapara casi toda la atención mediática, pero no está siendo el único elemento extraño en esta ventana de partidos internacionales.

Con el grupo ya en Tiflis para enfrentarse a Georgia en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, el primer entrenamiento en tierras asiáticas ha sido surrealista ya que el material de los futbolistas, botas y guantes incluidos, no ha llegado a tiempo para esa primera sesión, lo hará de madrugada. Eso ha derivado en un entrenamiento más suave y centrado en trabajo físico, en contra de lo que Luis de la Fuente habría deseado.

Unos entrenamientos en los que, desde el lunes pasado, hay otro detalle que no ha pasado desapercibido, ni en Tiflis ni en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Gavi, una de las estrellas del combinado nacional, viene ejercitándose desde entonces con un casco protector a lo Petr Cech, pero el motivo no estaba claro y ha provocado mucha especulación en redes sociales sobre la situación del jugador gaditano.

Sin embargo, a través de un vídeo producido por la RFEF, el futbolista del Barça ha podido explicar el motivo. En su último encuentro de Liga, contra Osasuna en El Sadar, recibió un duro golpe en la oreja derecha y necesitó cinco grapas para cerrar la herida y cicatrizar. Por eso mismo, Gavi no ha querido jugársela y ha comenzado a ejercitarse con el casco protector, para no recibir ningún golpe.

Independientemente, Gavi no ha reducido un ápice la intensidad con la que entrena, ni lo hará durante el partido frente a Georgia. Sigue siendo uno más del grupo, y además uno de los importantes, y ha querido tranquilizar a sus seguidores frente a los rumores sobre su estado de forma y sobre la herida: "Ya va cicatrizando y cada vez va mejor".

Así se lo explica Gavi a Claudio Vázquez, el doctor de la Selección que le está ayudando antes de cada sesión a ajustarse el casco para que quede bien ajustado y no le moleste, pero sobre todo para que le proteja bien de cualquier posible impacto: “Me lo pongo, sobre todo, para que no me den ningún golpe porque me pueden saltar las grapas. Sobre todo es por protección”.

Un complemento que nunca resulta agradable de usar y que al propio Gavi al principio le hacía sentirse algo extraño, pero que ya se ha integrado perfectamente en su rutina. El internacional español se ha acostumbrado de maravilla al casco, que presumiblemente lucirá también frente a Georgia: “Cuando hace calor agobia un poco, pero bien, es cómodo”.