Israel Adesanya: "Strickland no está preparado para el baile de los hombres"

Continúa el cruce de palabras entre Israel Adesanya y Sean Strickland antes de UFC 293. Una pelea que parecía un tanto intrascendente por la poca relación que tenían los oponentes nos está dejando algunos de los careos y declaraciones más extravagantes en lo que va de año.

De esta forma, a las palabras de Israel Adesanya, que ha prometido noquear a su rival con las uñas pintadas, ahora podemos sumar unas nuevas declaraciones en las que el nigeriano asegura que Strickland no está preparado para “el baile de los hombres”:

"Espero que recurra al wrestling, porque si no lo hace, estoy preparado: nos quedamos de pie y nos liamos a golpes. De todas formas, me da que se está tirando un farol. Strickland no quiere bailar conmigo el baile de los hombres, porque yo soy mejor bailarín que él".

Evidentemente, parece que Adesanya está intentando provocar a Strickland para que haga una pelea de striking. Está convencido de que Strickland es un tipo muy básico y que, si pone en duda su masculinidad, si hiere su orgullo, este se lanzará al juego que más le conviene: el kickboxing. Adesanya sabe que en ese terreno su superioridad es abismal, sobre todo después de lo que pasó con Pereira.

Posible sumisión

Sea como sea, el nigeriano no renuncia a vencer en una pelea que se vaya a aguas profundas. Si hay que ir a la lucha, el actual campeón ha dicho que está preparado. De hecho, parece que también le atrae la posibilidad de ganar por primera vez por sumisión:

"Si hay que noquearle, le noqueo. Eso es uno más uno igual a dos. La cosa es que me gustaría someterlo. Es una pelea que tenemos muy trabajada y que vamos a ganar, como que el agua moja.”

El sábado podremos ver dónde queda todo este cruce de palabras. Está claro que Strickland no parte como favorito en las apuestas pero, quizás por eso, porque no se juega nada, puede ser más peligroso que nunca. No olvidemos cómo cayó Anderson Silva frente a Weidman…