Adesanya a Strickland: “Voy a pintarme las uñas y a noquearlo”

El actual campeón de peso medio, Israel Adesanya, se enfrentará a Sean Strickland el próximo 10 de septiembre en el Qudos Bank Arena de Sydney. Ambos luchadores llevan intercambiando provocaciones y ataques personales desde mucho antes de que se hiciera oficial su enfrentamiento.

En concreto, Strickland ha puesto en cuestión la masculinidad de Adesanya y le ha criticado por pintarse las uñas. El campeón, lejos de sentirse ofendido, ha confirmado que se pintará las uñas para derrotarlo en su próxima pelea. La polémica entre Izzy y Strickland se remonta a la rueda de prensa de UFC 276 en julio de 2022. Entonces, Strickland se mofó de las uñas de Adesanya, que es habitual que las lleve pintadas, y también le acusó de masturbarse con dibujos animados.

Israel Adesanya INSTAGRAM stylebender

El neozelandés de origen nigeriano es uno de los luchadores de UFC con una estética más llamativa. Su manicura impecable y de colores, sus collares de perlas y, en general, su estilo atrevido suelen ser criticados y calificados como “poco masculinos” por muchos seguidores, que incluso especulan sobre su orientación sexual. Sin embargo, el campeón de peso medio nunca se ha acomplejado y ha acusado a los que le critican de tener una masculinidad frágil.

En respuesta a Strickland, Izzy ha declarado lo siguiente: “Es un idiota. No voy a perder contra un idiota. Él dice que no va a perder contra un tío que se masturba con dibujos animados y se pinta las uñas. Bien, me voy a pintar las uñas para esa pelea y lo voy a noquear con mis uñas pintadas”.

Israel Adesanya INSTAGRAM stylebender

Además de las cuestiones estéticas, la pintura funciona como una capa protectora para prevenir que las uñas se rompan o se astillen al pelear. Sobre ello, Izzy ha declarado que también es una cuestión de higiene. “Si vas a poner los dedos en la cara de otra persona, o en su boca, es grosero no pintárselas. Así que me encantan las uñas de colores. A la moda y alegres.”

Israel Adesanya ostenta un récord de 24 triunfos y tan sólo dos derrotas. Es uno de los campeones de UFC más consolidados desde que se consiguió el cinturón en 2019. Desde entonces solamente ha perdido contra Jan Błachowicz, cuando intentó asaltar el título de la división de peso semipesado, y frente a Alex Pereira, en lo que fue su única defensa de título fallida.