Medvedev ataca al US Open por las altas temperaturas: "Va a morir un jugador"

El ruso Daniil Medvedev ganó este miércoles a su compatriota Andrey Rublev en los cuartos de final por 6-4, 6-3 y 6-4 en casi tres horas de juego. Sin embargo, el número tres del mundo no quedó del todo satisfecho por las condiciones climatológicas a las que tuvo que hacer frente durante el partido del US Open.

Durante el encuentro había 34 grados con sensación térmica de 37 y una humedad del 44%, lo que en el tercer set contribuyó a que Medvedev se encontrase con dificultades para respirar y tuviese que pedir en dos ocasiones un inhalador.

En un momento dado, Medvedev afirmó a los órganos rectores del tenis que algún día habría un disgusto debido a las altas temperaturas a las que juegan en el torneo: "Va a morir un jugador y ya verán".

Una vez acabado el partido, el ruso aseguró: "Las condiciones fueron brutales para los dos. No sé si se pudo ver a través de la cámara, estábamos sudando mucho y usamos muchas toallas, no me queda piel en la nariz aquí (en la punta), y aquí (en la mejilla derecha) está rojo, pero no es por el sol. Acabo de ver a Andrey en el vestuario y su cara estaba muy roja, y tampoco es por el sol. Eso lo dice todo, es como si nos hubiéramos dejado todo ahí fuera".

"La cuestión es que incluso podríamos haber dado más hasta quedarnos sin nada, lo que sería un poco peligroso. La pregunta es ¿hasta dónde podríamos llegar? Tal vez a cinco sets. Pero hay una persona, Yibing Wu, que se cayó en Washington por el calor. Creo que habría que hablar de esto antes de que pase algo", sentenció.

Además confesó que tras el partido no pasó un buen rato debido a su estado por el calor: "Tenía los niveles de azúcar bajos. Empecé a sudar, mi cabeza comenzó a girar. Le dije a mi equipo, por favor, tráeme cualquier comida. Estaba sentado allí así sudando como el infierno incluso con el aire acondicionado encendido, y trajeron algo de comida y luego me sentí mejor".