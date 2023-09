División en los internacionales españoles sobre el 'caso Rubiales': "Es complicado poner de acuerdo 24 opiniones"

"Es muy complicado poner de acuerdo a 24 opiniones dentro del vestuario". Con esa frase, Dani Carvajal reconoció que entre los internacionales españoles hay opiniones dispares sobre el 'caso Rubiales' y que ese es el motivo del comunicado tan tibio que leyó Álvaro Morata este pasado lunes sobre el beso que Luis Rubiales le dio a Jennifer Hermoso tras la final del pasado Mundial femenino.

Los futbolistas convocados por Luis de la Fuente para los partidos ante Georgia y Chipre de la clasificación para la Eurocopa 2024 llegaron este lunes a las 13 horas y unas horas más tarde, a las 18.45, comparecieron de manera sorprendente —y casi sin previo aviso— para la lectura de un comunicado.

Fue un escrito breve, de apenas tres puntos, en el que condenaban el comportamiento de Luis Rubiales, pero en el que no se mencionaba ni el beso ni a Jennifer Hermoso. Fue Álvaro Morata el encargado de leerlo, sentado en una mesa junto a los otros capitanes (César Azpilicueta, Rodri y Marco Asensio).

Sentados justo delante de ellos estaban los otros 20 futbolistas de la selección española. Tras una lectura rápida y sin apenas levantar la cabeza, Morata se levantó y los jugadores abandonaron la sala Villalonga de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid.

La tibieza del comunicado tiene una explicación: no todos los jugadores querían condenar de manera enérgica lo sucedido, bien por su buena relación con Luis Rubiales, bien porque no estuvieran de acuerdo en que se tratara de un asunto de tanta gravedad. Y así lo ha reconocido Carvajal.

"Nuestro comunicado es muy complicado por poner de acuerdo a 24 opiniones dentro del vestuario y lo hicimos con la mejor intención, tanto para ellas, para nosotros y cualquier aficionado a la selección. Creo que fue muy acorde a la situación y a lo que representamos", explicó el lateral del Real Madrid.

El propio Carvajal es uno de los que no quería que el escrito fuera muy contundente. Ya en la entrevista en El Larguero, este martes por la noche, lo dejó claro, y en la rueda de prensa de este miércoles lo confirmó. "En ningún momento he dicho que Jenni no sea la víctima, solo digo que hay que preservar la presunción de inocencia de todas las personas", afirmó el defensa de la selección.

"Defiendo la presunción de inocencia en este país, que es un derecho constitucional de todas las personas. No se puede victimizar o culpabilizar a nadie hasta que no haya una sentencia firme", añadió el defensa de Leganés, que dejó una frase aún más sorprendente. "Si está pasando mal momento, hay que solidarizarse con ella como con cualquier persona. Tampoco creo que el presidente en estos momentos esté viviendo momentos agradables. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie", afirmó.

El lado de los que querían ser más contundentes estuvo liderado por el capitán, Álvaro Morata, según desvela El País, y también contaba con jugadores de peso como Rodri, César Azpilicueta o Kepa. Sin embargo, al ser un comunicado conjunto, se optó por un tono más suave, aunque a muchos internacionales les supo a poco.