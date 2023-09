La gran incógnita de Joao Félix en el Barça: ¿Cobrará 400.000 euros... al año?

El Barça se ha movido como pez en el agua en los últimos compases del mercado de fichajes. No sólo trajo cedido a Cancelo o dio salida a jugadores que no contaban, si no que también convenció al Atlético de Madrid para conseguir la cesión de Joao Félix sin cláusula de compra obligatoria ni más obligaciones.

Ayudó mucho que el futbolista luso dijese en público que su sueño era el Barça. Entre esas declaraciones y el poco amor que le guarda su técnico, Diego Pablo Simeone, no extraña que el club colchonero le haya vuelto a buscar salida, como el pasado invierno cuando se marchó al Chelsea para seis meses.

Para lograr estos fichajes, Joan Laporta ha tenido que avalar personalmente 12 millones de euros. Aun así, el Barça sigue tan apurado económicamente que también tuvo que pedirle un esfuerzo a sus dos últimas incorporaciones. Por parte de Cancelo no hubo problema, y por parte de Joao Félix tampoco, aunque sí se han manejado cifras algo extrañas.

Según han confirmado fuentes del club azulgrana, Félix tenía previsto percibir unos cinco millones netos por su estancia en Can Barça. El resto de su salario, de 14 millones, seguiría recayendo en el Atleti. Y, sin embargo, ahora parece que únicamente cobrará 400.000 euros, la ficha más baja del club, por debajo incluso de jugadores de la cantera y de muchos otros profesionales que militan en Segunda División.

En principio, a efectos de Fair Play Financiero, el Barça tributará por 4 millones, recayendo el resto en el Atleti, pero siempre pagando esos 400.000 por toda una temporada en el Barça. Sueldo irrisorio para una estrella mundial, que no cuadra con los estándares del fútbol moderno, y que ya ha puesto sobre aviso a LaLiga y al resto de clubes, ya que la propia normativa impide bajadas tan drásticas de sueldo.