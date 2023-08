Hermoso afirma que ha sido presionada tras el beso de Rubiales: "Me provocó un shock, me sentí vulnerable y víctima de agresión"

Jenni Hermoso ha roto su silencio y ha emitido un comunicado en el que explica cómo se siente ante el revuelo y polémica por el beso de Luis Rubiales y su posterior no dimisión. La futbolista de la selección española apunta en su escrito a presiones tras la polémica y asegura haberse sentido "en shock, vulnerable y víctima de agresión".

La jugadora ha dejado claro que "en ningún momento se produjo la conversación" de la que ha hablado Rubiales este viernes en su comparecencia ante la asamblea de la Federación y, además, ha añadido que "ni mucho menos, su beso fue consentido", reiterando que no fue de su agrado.

La centrocampista asegura en el texto que tras pasar el momento de celebración y tener días para pensar, "tengo la necesidad de denunciar este hecho". En este sentido, Hermoso cree que "ninguna persona, en ningún ámbito laboral, deportivo o social debe ser víctima de este tipo de comportamientos no consentidos".

A renglón seguido, Hermoso apunta a presiones por parte de la RFEF y de Luis Rubiales, para que hiciera declaraciones y quitar así hierro al asunto. "En todo momento dije que no haría ninguna declaración individual o conjunta porque creía, que de hacerlo, quitaría protagonismo a un momento tan especial", rubrica. "He estado bajo una continua presión para salir al paso con alguna declaración que pudiera justificar el acto de Rubiales", agrega, y además señala que su familia y entorno también han sido presionados por la organización deportiva. "La selección no se merece una cultura tan manipuladora, hostil y controladora", remata.

"La gota que colma el vaso"

La jugadora nacional también hace hincapié en que "este tipo de incidentes se unen a la larga lista de situaciones que las jugadoras hemos ido denunciando". "Este hecho es la gota que colma el vaso", recalca, y añade: "Actitudes como estas han sido parte del día a día de nuestra selección durante años".

En este sentido, la jugadora se reafirma en su decisión de no apoyar a Rubiales: "En ningún caso puede ser mi responsabilidad asumir las consecuencias de trasmitir algo en lo que no creo, razón por la que me he negado a las presiones recibidas".

Hermoso finaliza su comunicado con un alegato contra las violencias sexuales y dejando claro que todas sus compañeras de equipo apoyan su escrito. "Tolerancia cero con este tipo de comportamientos".