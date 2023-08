El surrealista vídeo del Getafe para cargar contra Rubiales

El mundo del fútbol se está volcando con Jennifer Hermoso tras el polémico discurso de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, que, además de no dimitir por sus feos gestos en la final del Mundial, ha responsabilizado de lo ocurrido a la futbolista.

Clubes como el FC Barcelona, el Espanyol, el Alavés o el Sevilla, entre otros, han emitido comunicados en los que condenaban los actos y palabras de Luis Rubiales. Sin embargo, el Getafe ha tirado de originalidad y humor para, con un simple vídeo y un muñeco, decirlo todo.

El club madrileño, a través de su perfil de TikTok, ha difundido un vídeo en el que aparece un mono de peluche ataviado con una camiseta y una gorra de la selección española, desde el palco del Coliseum, mirando al horizonte.

En la grabación se escucha como voz en off a Rubiales diciendo una de las partes más llamativas de su discurso: "¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que debo dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir".