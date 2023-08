Los jugadores y entrenadores de LaLiga también apoyan a Jenni Hermoso

Los últimos en mostrar su apoyo a Jenni Hermoso por el inapropiado beso de Luis Rubiales han sido los futbolistas de LaLiga, como Isco Alarcón, Borja Iglesias, y Aitor Paredes, además, se han sumado entrenadores, como Carlo Ancelotti, Imanol Alguacil, Míchel Sánchez y Rafa Benítez, también, han mostrado su apoyo a la jugadora los presidentes de los equipos de Primera División, como Enrique Cerezo del Atlético de Madrid, Ángel Torres del Getafe, y Jokin Aperribay de la Real Sociedad .

Jugadores

Borja Iglesias, delantero del Real Betis, declara su "apoyo incondicional" a Jenni Hermoso: "No me gustó nada lo de Rubiales, la verdad. Le mando muchos ánimos, estamos con ella".

Isco Alarcón rompe el silencio de los futbolistas: "Si no fue consentido, yo creo que fue un abuso de poder. Le mando todo mi apoyo a Jenni".

Aitor Paredes, Jugador del Athetic Club, dijo en rueda de prensa: "Algo que hizo equivocadamente, que no era ni el momento ni el lugar", además, el jugador ha añadido que le "da pena que algo así tape lo conseguido por la Selección".

Entrenadores

Míchel Sánchez, entrenador del Girona, en defensa de las jugadoras y el fútbol femenino: "Las más importantes son las jugadoras, en este caso Jenni, por todo lo que han conseguido y lo que les ha costado que se las valore. Me pongo en la piel de Jenni y si se ha sentido agredida es un hecho que no debería haber ocurrido. Está muy mal y puede tener consecuencias. Me pongo en su lugar y que se hable de otras cosas que no sea de algo espectacular... Todo mi respeto y admiración hacia ellas, las jugadoras y se las valore como se merecen. Se ha tapado un poco el éxito que ha logrado el fútbol femenino. Es triste que sea por una situación de este tipo. Mi respeto y admiración hacia Jenni y las compañeras, estamos a su lado. Es algo que no debería haber ocurrido".

Imanol Alguacil refuerza la postura de la Real Sociedad: "Yo lo tengo claro, lo defino con una palabra: inaceptable. Creo que con eso está todo dicho".

Una de las voces más destacadas en dar su opinión ha sido la del técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti. Y es que el mundo del fútbol masculino no se ha caracterizado en estos días por comentar lo sucedido. "No me ha gustado", ha dicho el italiano.

Altos Cargos

Enrique Cerezo también se posiciona: "Si siguiera mañana en el cargo Luis Rubiales y no dimitiera... Todos debemos ser consecuentes con lo que decimos. Lo que tiene que hacer Rubiales es presentar su dimisión".

Después de que los altos cargos del Osasuna y Getafe muestren su apoyo a la jugadora, se suma el presidente de la Real Sociedad, que también cree que Rubiales debería dimitir: "Yo creo que está claro", ha asegurado este jueves el presidente de la Real, Jokin Aperribay.

Se siguen sumando clubes a la condena contra Rubiales, en este caso el Real Betis: "Está clarísimo que es muy grave, muy desafortunado. Es muy triste. El éxito de la Selección es increíble y se está manchando por estos hechos. Esperemos que al final se resuelva de la mejor manera posible. Vamos a esperar", ha comentado López Catalán, vicepresidente del conjunto andaluz.

Estas son todas las figuras que han mostrado su apoyo por el momento a Jenni Hermoso, aunque lo más probable, es que veamos cómo se suman más según avanzan los días o las horas.