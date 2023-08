¿Podría ser destituido Luis Rubiales por el Gobierno por el beso a Jennifer Hermoso?

Las últimas horas están siendo más que decisivas para Luis Rubiales. El presidente de la RFEF plantó un inesperado beso a Jennifer Hermoso en la entrega de medallas del Mundial que ya ha dado la vuelta al mundo. Se está llevando una lluvia de críticas por parte de la sociedad española, incluidos los altos cargos, y la prensa del extranjero y sus días en el ente federativo podrían estar contados.

Este martes, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ya ha dejado leer entre líneas que lo que debería hacer Rubiales es echarse a un lado tras este polémico episodio.

"Lo que vimos fue un gesto inaceptable, creo también que las disculpas del señor Rubiales no son suficientes ni adecuadas y tiene que continuar dando pasos. No sé si ustedes han visto el vídeo pero yo creo que las explicaciones son a todas luces insuficientes y el señor Rubiales tiene que dar más pasos para aclarar su comportamiento a todas luces inaceptable. Pero la Federación Española no es un órgano que dependa de la estructura del Gobierno", ha afirmado el líder del PSOE.

Y estas palabras llegan tras la primera denuncia registrada contra Rubiales por este hecho. Ha sido Miguel Galán, de CENAFE, quien lo ha mandado al CSD. Pero, ¿Qué tendría que pasar para que el CSD, órgano dependiente del Gobierno, pudiera tomar cartas en el asunto y destituir a Rubiales?

Ahora es el Gobierno el que tiene que trasladar al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) un escrito para que se abra un expediente disciplinario con las razones suficientes. Para ello sería trascendental la ley del 'Sólo sí es sí', por la que el beso de Rubiales podría considerarse delito.

Si esta circunstancia se da, el CSD tendría que convocar a su comisión directiva para dar paso a la suspensión provisional de Rubiales. Precisamente esto ya ocurrió con Ángel María Villar, su predecesor.

Hay razones suficientes para que se traslade ese escrito, puesto que hay tres hechos que podrían refrendarlo: el beso en la boca a Hermoso, los eufóricos abrazos a las jugadoras y el haberse tocado los genitales en el palco.

No se espera que lo denuncien las propias jugadoras -que facilitaría por la vía penal-, pero sí que puede afectarle a nivel disciplinario deportivo, puesto que esos comportamientos están calificados como infracciones muy graves ya que son "actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos" y "abuso de autoridad".

Así lo refleja el artículo 104 de la nueva Ley del Deporte. Además, el art. 108 refleja las posibles sanciones para estos casos. Luis Rubiales podría quedar inhabilitado entre 2 y 15 años. Aun así, todavía puede quedar tiempo para una resolución, que está en manos del CSD.

Una moción de censura, la otra opción

El futuro de Rubiales también puede estar en manos de la propia RFEF. La Asamblea General de la entidad tiene la potestad de elegir y cesar al presidente mediante una moción de censura, pero resulta más complicado esta opción ahora mismo porque tan solo él se ha pronunciado sobre lo ocurrido y se ha justificado por ello en todo momento.

Una denuncia de Hermoso lo podría acelerar

La jugadora de la selección española afirmó en el vestuario que no le había gustado nada. Sin embargo, ha querido centrarse en el triunfo y no hablar más de este incidente. Pero, si quisiese cambiar de idea, tiene por delante cinco años para denunciarlo antes de que el delito prescriba.

En caso de que Jenni denuncie y afirme que no fue consentido, se podría actuar por la vía penal.