La explicación de Rubiales sobre el polémico beso a Jenni Hermoso: "Fue consentido, no hay deseo ni posición de dominio"

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, ha asegurado que el polémico beso a Jenni Hermoso tras ganar la Copa Mundial Femenina de la FIFA el pasado domingo fue "espontáneo, mutuo y consentido". "El deseo que podía tener ese beso era exactamente el mismo que podía tener con una de mis hijas", ha alegado el dirigente deportivo en su comparecencia este viernes en la Asamblea de la Federación celebrada en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Rubiales ha remarcado que "fue un pico, no un beso" y que en él "no hay deseo ni posición de dominio". A continuación, ha explicado paso por paso cómo se produjo la secuencia que tanto se ha comentado durante estos días en los medios de comunicación y redes sociales.

"En el momento en el que apareció Jenni, ella fue la que me levantó del suelo, me cogió de las piernas y casi nos caemos", ha empezado el presidente de la RFEF en su relato. "Ella fue la que me subió en brazos, me acercó a su cuerpo y nos abrazamos", ha añadido.

OJO A ESTE VÍDEO: Rubiales dice que todo es "culpa del falso feminismo" y que "fue un beso espontáneo, mutuo y consentido" pic.twitter.com/sOUOsuBvN7 — Hannibal Lecter (@Doc_Hannibal) August 25, 2023

Tras un primer acercamiento en el campo, llegó el momento de la entrega de medallas. Rubiales le dijo a Hermoso que se "olvidase del penalti" que la jugadora había fallado durante el encuentro porque había "estado fantástica". "Ella me contestó: 'Eres un crack'. Yo le dije: '¿Un pico?'. Y ella me dijo: 'Vale'", es como el presidente ha descrito la conversación que tuvieron antes de que las cámaras captasen el beso.

"En el proceso, me dio varios manotazos en mi costado y se fue riéndose", ha finalizado en su declaración, asegurando que tiene una "gran relación" con todas las jugadoras y que han sido "una familia durante un mes".